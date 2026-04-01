Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Nagellack-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Modeschmuck ist oft günstig und sieht trotzdem richtig gut aus. Doch gerade Ringe hinterlassen schnell blaue Ränder auf der Haut. Das kann ziemlich ärgerlich sein. Gibt es einen einfachen Trick, um diese Verfärbungen zu vermeiden?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll es helfen, die Innenseite eines Rings einfach mit durchsichtigem Nagellack zu bestreichen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Nagellack-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Innenseite eines Rings mit etwas durchsichtigem Nagellack bestreichen, den Lack anschließend vollständig trocknen lassen – fertig.

Fazit: Der Hack funktioniert tatsächlich. Der Nagellack bildet eine Barriere zwischen Haut und Metall und verhindert so Verfärbungen. Es kann sinnvoll sein, die Schicht regelmäßig zu erneuern, da sie sich mit der Zeit abnutzt.