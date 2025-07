London (dpa) – Mit Thomas Tuchel als Zuschauer hat Publikumsliebling Emma Raducanu in Wimbledon für Begeisterung beim britischen Publikum gesorgt. Die 22-Jährige gewann ihre Zweitrundenpartie auf dem Centre Court gegen die frühere Turniersiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien mit 6:3, 6:3. Der englische Fußball-Nationaltrainer Tuchel verfolgte die Partie beim Rasen-Klassiker mit Sonnenbrille aus der königlichen Box.

Sie habe versucht, sich nicht von der Prominenz auf der Tribüne ablenken zu lassen, sagte Raducanu nach der Partie lachend. «Die Atmosphäre war elektrisch, ich bin so froh, noch ein weiteres Spiel hier zu spielen.» Tennis-Fan Tuchel hatte in der Vergangenheit auch schon die Australian Open besucht und verfolgte alle drei Partien auf dem größten Platz. Auch Sänger Dave Grohl und Wrestling-Star John Cena saßen am Mittwoch zeitweise auf der Ehrentribüne.

Schwere Aufgabe gegen Sabalenka

Raducanu trifft in der dritten Runde nun auf Aryna Sabalenka aus Belarus. «Sie ist die Nummer eins der Welt, so dominant, sie hat alles gewonnen, es wird sehr schwierig», sagte die US-Open-Siegerin 2021.

An ihren Grand-Slam-Triumph konnte Raducanu seitdem nicht mehr anknüpfen und wurde unter anderem auch von Verletzungen gebremst. Diese Saison sorgte ein Vorfall mit einem Stalker für Aufsehen: Raducanu brach in Dubai wegen des Verhaltens eines Zuschauers in Tränen aus.

Nächste Topspielerin scheidet aus

Als weitere Mitfavoritin scheiterte Jasmine Paolini früh. Die an Nummer vier gesetzte Italienerin verlor gegen die Russin Kamilla Rachimowa völlig überraschend mit 6:4, 4:6, 4:6. Damit ist nur noch Sabalenka von den fünf höchstgesetzten Spielerinnen im Turnier dabei.