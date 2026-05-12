Es ist ein Alptraum für alle Eltern – und leider passiert er nur allzu schnell: Kleine Kinder spielen auf dem Balkon und stürzen dabei in die Tiefe. So sichern Sie Ihren Balkon möglichst gut ab.

Hamburg (dpa/tmn) – Kleinkinder haben unbeaufsichtigt nichts auf dem Balkon verloren. Doch um zusätzlich auf Nummer sicher zu gehen und mögliche Unfälle zu verhindern, sollten Eltern dort auch besser keine Getränkekisten aufbewahren. Darauf weist die Aktion «Das sichere Haus» (DSH) hin.

Denn die Kleinen könnten die Kisten als mobile Kletterhilfen nutzen, über die Brüstung des Balkons gelangen und im schlimmsten Fall hinunterfallen. Balkontische und -stühle sowie Blumenkübel sollte man der Aktion zufolge deshalb auch besser an der Wandseite des Balkons platzieren und nicht in der Nähe der Balkonbrüstung.

Blumenkästen als Barriere

Als effektive Kletterbarriere können hingegen Blumenkästen fungieren. Und zwar, wenn man sie auf die Innenseite des Balkons hängt. Das macht es den Kleinen schwerer, sich über die Brüstung zu stemmen.

Damit der Nachwuchs nicht unbeaufsichtigt auf den Balkon gelangen kann, ist es sinnvoll, dessen Türen gut zu sichern. Das geht in der Kleinkindzeit etwa mit Haken, Ketten oder einem Türschutzgitter.

Auch in Fensternähe sind Kletterhilfen tabu

Übrigens: Auch vor Fenster sollten Eltern von Kleinkindern besser keine Tische, Hocker, Stühle oder andere leicht verschiebbare Möbel stellen. Der Nachwuchs kann auf sie klettern und dann die Fenster öffnen – oder durch bereits geöffnete Fenster stürzen.

Lüften mit geöffnetem Fenster sollten Sie allerdings ohnehin nur, wenn Sie im Raum sind und das Kind dauerhaft im Blick haben. Sie können das Kind für die Zeit des Lüftens auch in einen Laufstall setzen – oder das Fenster im Zweifel kippen, statt es komplett zu öffnen.