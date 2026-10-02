Autoscheinwerfer sorgen in der dunklen Jahreszeit für Durchblick und Sichtbarkeit. Während die Einstellung Werkstattsache ist, kann man selbst simpel überprüfen, ob alle Lampen funktionieren.

München/Berlin (dpa/tmn) – Mehr als das Auto und eine helle Hauswand braucht man nicht, um zu sehen, ob alle Lichter leuchten, wie sie sollen. Darauf weist der ADAC auf seiner Webseite hin. Also ran ans Werk, damit man nicht entgegenkommende Fahrer blendet oder das Bremslicht versagt. Für Abblendlicht und Warnblinker reicht sogar schon ein Rundgang um den Wagen. Und so überprüfen Sie die weiteren Leuchten:

Bremslicht: Rückwärts Richtung Wand fahren, dann auf die Bremse treten. Im Rückspiegel sollten auf jeder Seite des Wagens und meist etwas höher in der Mitte ein roter Lichtschein auf der Wand zu sehen sein.

Rückfahrlicht, Schlussleuchten, Nebelschlussleuchte: Immer noch rückwärts zur Wand den Rückwärtsgang einlegen. Je nach Ausstattung erscheinen eine oder zwei weiße Lichtpunkte. Bei eingeschaltetem Standlicht erscheinen die roten Schlussleuchten, bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte zusätzlich ein oder zwei helle rote Flecken.

Stand-, Abblend- und Fernlicht: Nun das Auto mit wenigen Metern Abstand vorwärts vor die Wand stellen, die Lichter erscheinen vor Ihnen, das Fernlicht etwas höher.

Tagfahrleuchten: Automatisch mit der Zündung eingeschaltet, sind sie zu erkennen, wenn das Auto sehr nah vor der Wand steht und die Sonne nicht zu hell scheint.

Nebelscheinwerfer: Damit man ihre Leuchtpunkte an der Wand sieht, müssen je nach Modell wenigstens Stand- oder Abblendlicht an sein. Das Licht erscheint dann meist unterhalb der Hauptscheinwerfer.

Wer den Test nicht selbst machen will, kann im Oktober den kostenlosen Licht-Test nutzen. An der Aktion der Deutschen Verkehrswacht (DVW) und des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) nehmen in ganz Deutschland Kfz-Meisterbetriebe teil. Auf der Webseite können Interessierte per Postleitzahl eine teilnehmende Werkstatt in der Nähe suchen.