Gebratener grüner Spargel trifft cremigen Feta und frischen Rucola: Dieser Reisnudelsalat von Food-Bloggerin Doreen Hassek sorgt beim nächsten Grillabend garantiert für Gesprächsstoff am Tisch.

Berlin (dpa/tmn) – Die Spargelsaison gehört für mich zur schönsten Zeit des Jahres. Sie ist kurz und will genutzt werden. Also ab auf den Markt und ran an die Töpfe und Pfannen.

Bei der Farbe des edlen Gemüses scheiden sich ja oft die Geister, und obwohl ich eindeutig «Team Weiß» bin, habe ich heute ein Rezept mit grünem Spargel zubereitet. Hier kommt es gerade auf die unterschiedlichen Komponenten an. Da gibt der knackige, kurz angebratene Grüne die besondere Note.

Denn gerade durch die verschiedenen Texturen der Zutaten bekommt dieser Salat alles, was er braucht. Und so ist die elegante und etwas geheimnisvolle Schwester vom rustikalen und bodenständigen Nudelsalat mit Mayonnaise und Fleischwurst entstanden. Probiert es einfach mal aus zum nächsten Grillen, die Gäste werden begeistert sein. Versprochen.

Zutaten für 4 – 6 Personen

Für den Salat:

250 g Reisnudeln

500 g grüner Spargel

1 EL Olivenöl

2 mittelgroße rote Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 Feta

200 g Kirschtomaten

2 Hände voll Rucola

Salz, Pfeffer

1 Spritzer Zitrone

optional: Granatapfelkerne oder Pinienkerne als Topping

Für das Dressing:

4 EL Olivenöl

2 EL Balsamicoessig

2 EL Ahornsirup oder Honig

1 EL Senf

Saft einer Orange

Saft einer Zitrone

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Die Reisnudeln nach Packungsanweisung kochen. In der Zwischenzeit den Spargel waschen und die unteren holzigen Enden abbrechen, der Rest muss dann nicht geschält werden. Die Zwiebel putzen und in schmale Streifen und den Spargel in mundgerechte Stücke schneiden. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und den Spargel zusammen mit den Zwiebeln bei mittlerer Hitze rundherum anbraten, einen Spritzer Zitrone dazugeben, salzen und pfeffern und ganz zum Ende den Knoblauch dazu pressen und kurz mitbraten. Den Feta in 1x1 cm große Würfel schneiden. Die Tomaten waschen und halbieren. Den Rucola waschen. In ein Glas mit Schraubverschluss die Zutaten für das Dressing geben und kräftig durchschütteln. Wenn die Reisnudeln gar sind, kurz unter kaltem Wasser abspülen und sie zusammen mit restlichen Komponenten des Salates einschließlich des Dressings in einer großen Schüssel zusammenführen, gut vermengen und zum Schluss den Rucola locker unterheben. Wer will, kann das Ganze noch mit gerösteten Pinienkernen oder Granatapfelkernen toppen. Letztere geben noch einmal einen spritzigen süß-säuerlichen Kick. Der Salat schmeckt aber auch ohne Topping hervorragend.

Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit.

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