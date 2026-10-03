Butterzart und aromatisch: Sellerie und Kartoffeln werden erst lange geköchelt. Mit einem einfachen Handgriff wird die Suppe von Rezeptentwicklerin Julia Uehren dann wunderbar moussierend.

Köln (dpa/tmn) – Gemütliches Herbstwochenende oder festliche Vorspeise – vielleicht sogar schon eine Idee für Weihnachten? Diese Selleriesuppe passt wunderbar für beide Gelegenheiten.

Die Suppe ist schnell gemacht – denn die meiste Zeit verbringt sie auf dem Herd. Die Wärme macht das Herbstgemüse butterzart und kitzelt die kräftigen Aromen des Selleries hervor. Die Kartoffeln geben Bindung und machen satt, ein Apfel bringt eine dezente Süße zum herben, würzigen Geschmack des Selleries. Milch und Sahne sorgen für Cremigkeit und für das fast schon strahlende Weiß der Suppe.

Wenn man den Wildlachs wellenförmig auf Holzspieße zieht und mit ein paar Dillspitzen dazwischen verziert, sieht das nicht nur hübsch aus, sondern verhindert auch, dass der Lachs in der warmen Suppe gegart wird.

Zutaten für 8 Portionen

1 Zwiebel (groß)

2 EL Butter

1 Knolle Sellerie (ca. 600 g)

4 Kartoffeln (ca. 400 g)

1 Liter Gemüsebrühe

1 Apfel

500 ml Vollmilch

200 g Schlagsahne

1 EL Weißweinessig

Salz

Pfeffer

300 g Wildlachs (geräuchert)

Holzspieße

10 g Dill (frisch)

Zubereitung

Zwiebel schälen und in der Butter in einem großen Topf bei kleiner Hitze andünsten, bis die Zwiebeln weich sind. Sellerie und Kartoffeln schälen und grob würfeln. Zusammen mit der Gemüsebrühe in den Topf geben. Einmal kurz aufkochen lassen und dann bei mittlerer Hitze ca. 45 Minuten köcheln lassen. Den Apfel schälen, entkernen, grob würfeln und ca. 10 Minuten vor Ende der Kochzeit dazugeben. Den Topf vom Herd nehmen und mit einem Pürierstab alles zu einer feinen Creme pürieren. Topf zurück auf den Herd stellen. Milch und die Schlagsahne unterrühren und erhitzen. Dann erneut mit einem Pürierstab aufschlagen, damit die Suppe ein wenig luftig wird. Mit Weißweinessig, Salz und Pfeffer abschmecken. Den Lachs in ca. 2 cm breite Streifen schneiden und wellenförmig auf einen Holzspieß ziehen. Dill waschen, trocken schütteln und einige Dillspitzen zwischen den Lachs auf die Spieße stecken. Nach Belieben: Die restlichen Dillspitzen grob hacken und die Selleriesuppe damit garnieren.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

Blog Löffelgenuss