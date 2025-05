Der Start in die E-Ära war etwas holprig, doch jetzt will es auch Ford es wissen - und setzt dafür seinen Bestseller Puma unter Strom. Der überrascht vor allem beim Laden. Im Guten wie im Schlechten.

Berlin (dpa/tmn) – Auch bei Ford in Europa schreitet die Elektrifizierung so langsam voran – und jetzt nehmen die Kölner ihr Schicksal dabei endlich selbst in die Hand. Denn nachdem sie anfangs nur den US-Import Mustang Mach-E verkauft und sich dann für Explorer und Capri aus dem Modularen Elektro Baukasten (MEB) des VW-Konzerns bedient haben, bringen sie jetzt ihr erstes selbst entwickeltes Akku-Auto an den Start.

Noch in diesem Frühjahr rollt der Ford Puma auch als Gen-E an die Ladesäule. Die Preise für das in Rumänien produzierte Auto beginnen in der E-Version bei 36.900 Euro und liegen damit etwa 15 Prozent über einem vergleichbaren Benziner.

Mit Batterie statt Benzintank

Dafür gibt es das handliche SUV jetzt statt mit Benzintank mit einer Batterie von 43 kWh Kapazität. Und wo bislang Verbrenner mit maximal 125 kW/170 PS schnurren, kann jetzt an der Vorderachse alternativ auch ein Magnetläufer surren, der es auf 124 kW/168 bringt und von der ersten Sekunde an freudvolle 290 Nm Drehmoment mobilisiert.

Umgekehrt gewinnt er beim Verzögern Energie zurück und erlaubt bei der entsprechenden Einstellung auch das so genannte One-Pedal-Fahren, bei dem die konventionelle Bremse weitgehend überflüssig wird.

Mit den Instinkten eines Raubtiers

Entsprechend sprintstark und spontan zeigt sich der Puma. Schon als Verbrenner immer einen Tick sportlicher und leidenschaftlicher abgestimmt als Konkurrenten wie etwa Opel Mokka oder VW T-Cross, wird der Gen-E jetzt zum Sportwagen mit erhöhter Bodenfreiheit.

Wie ein Raubtier auf der Jagd schnellt er flott von der Ampel weg, und vor allem geht er wunderbar willig ums Eck und schlägt mit Lust und Leidenschaft die engsten Haken: Die Lenkung direkt, der Schwerpunkt dank der Batterie im Boden niedriger als bei den Benzinern und die Federung stramm. So wird die Landstraße lustvoll in Angriff genommen und man fährt bisweilen flotter, als es dem Nachwuchs auf der Rückbank lieb ist.

Denn dass man in einer klassischen Familienkutsche sitzt, hat man schnell vergessen. Nur auf der Autobahn ist das Vergnügen vergleichsweise kurz, weil die Elektronik schon bei 160 km/h den Stecker zieht. Da haben viele Wettbewerber mittlerweile mehr Auslauf. Außerdem schmilzt dann auch der Energievorrat rasant dahin und die ohnehin schon eher durchschnittliche Reichweite von bestenfalls 376 Normkilometern rückt in weite Ferne.

An der Ladesäule eher lahm

So flott der Puma fährt, so gemütlich gibt er sich danach allerdings an der Ladesäule: Selbst am Gleichstrom-Kabel sind maximal 100 kW möglich und stempeln den Puma zu einem der lahmsten Lader in seinem Segment. Wie viel Leistung am Wechselstrom möglich sind, behält Ford noch für sich. Dass er es 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent schafft, ist da nur ein schwacher Trost, weil es allein dem kleinen Akku geschuldet ist.

Lieber Ein- als Aufladen

Während sich Ford beim Aufladen also ziemlich blamiert, können sich die Kölner beim Einladen dagegen umso mehr profilieren. Denn wo der Puma schon bislang der Praktiker war in seiner Klasse, steckt er jetzt sogar noch mehr weg. Schließlich haben die Ford-Entwickler genau wie schon bei ihren VW-Übernahmen Explorer und Capri auch beim Puma noch einen kleinen Frunk unter die Motorhaube gequetscht. Der fasst immerhin 43 Liter und ist damit groß genug ist für das Ladekabel und den Verbandkasten.

Und weil die Batterie im Heck weniger Platz braucht als der Benzintank, wird aus der «Mega Box» – dem Stauraum unter dem Ladeboden – die «Giga Box». Sie wächst auf 145 Liter an. Damit bietet der mit 4,21 Metern eher kurze Puma insgesamt 523 Liter Kofferraum und macht so mach einem Kombi Konkurrenz.

Auf Tarnkurs in die elektrische Zukunft

Das sind allerdings fast schon die einzigen konstruktiven Änderungen an dem SUV. Denn ansonsten machen von außen nur die geschlossene Maske auf dem nicht mehr benötigten Kühlergrill oder die entfernten Endrohre sowie innen die Grafiken auf den Bildschirmen den Unterschied zum Geschwister mit Verbrenner. So recht bekennen zur neuen Zeit kann sich die Generation E mit dem Puma «Gen-E» deshalb nicht.

Fazit: Gemächlicher Start für eine neue Zeit

Nachdem Ford den Start ins Elektrozeitalter ein bisschen verpatzt hat, ist auch der Puma Gen-E so recht kein Befreiungsschlag. Denn seine elektrischen Qualitäten sind allenfalls durchschnittlich. Doch dafür haben die Kölner ihre alten Stärken bewahrt und sogar noch einmal nachgelegt.

Der elektrische Puma fährt deshalb engagierter als der Verbrenner und als die Konkurrenz und er ist mit Frunk und «Giga-Box» zudem noch einmal praktischer geworden. Innerhalb der Ford-Familie dürfte er also der Bestseller bleiben und vielleicht zumindest ein paar Kunden auch von den Wettbewerbern weglocken.

Datenblatt: Ford Puma Gen-E



Motor und Antrieb: Ein Elektromotor Max. Leistung: 124 kW/168 PS Max. Drehmoment: 290 Nm Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Eingang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4.468 mm Breite: 1.946 mm Höhe: 1.636 mm Radstand: 2.767 mm Leergewicht: 1.563 kg Zuladung: 452 kg Kofferraumvolumen: 523-1.283 Liter plus 43 Liter Frunk

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,0 s Durchschnittsverbrauch: 13,1 kWh/100 km Batteriekapazität 43 kWh Reichweite: 376 km CO2-Emission: 0 g/km Ladeleistung AC/DC: k.A./100 kW

Kosten Basispreis der Modellreihe: 28.900 Euro Basispreis des Ford Puma Gen E: 36.900 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung Sicherheit: Sechs Airbags, Spurhalte- und Abstandsregelung, Auffahrschutz Komfort: Klimaanlage, Navigation, Rückfahrkamera