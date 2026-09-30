Mit dem Debüt des i3 stellt BMW die 3er-Familie neu auf

BMW sortiert seine Mittelklasse neu: Wenn der elektrische i3 an den Start geht, werden auch die Verbrenner komplett neu eingekleidet. Dabei feiern die Bayern viel neue Technik - und einen Abschied.

München (dpa/tmn) – BMW stellt sich in der Mittelklasse neu auf. Denn in diesem Herbst bringen die Bayern gegen Autos wie die neue Mercedes C-Klasse nicht nur den neuen i3 an den Start. Sondern parallel zur Premiere der elektrischen Limousine werden auch die Verbrenner überarbeitet und neu eingekleidet, teilt der Hersteller mit.

Der Verkauf startet noch in diesem Herbst und die Preise beginnen laut BMW bei zunächst 49.900 Euro für den 318 mit Vierzylinder-Benziner und 59.900 Euro für den i340 xDrive.

Außen nutzen beide Limousinen eine neue Designsprache mit schlankem Grill und klarer Linienführung, die nur in Details zwischen Elektro- und Verbrenner-Architektur unterscheidet. Auch innen hält laut BMW der Fortschritt mit Technologien wie dem Panorama-Display am unteren Rand der Frontscheibe Einzug. Technisch gehen i3 und 3er allerdings getrennte Wege und nutzen jeweils eine eigene Plattform.

Die elektrischen 3er fahren bis zu 912 Kilometer weit

Bei der E-Version bietet die Plattform Platz für Akkus mit 82,8 oder 108,7 kWh, die Normreichweiten von bestenfalls 912 Kilometern ermöglichen. Geladen werden die 800 Volt-Akkus mit bis zu 400 kW, sodass zehn Minuten am Kabel für über 400 Kilometer reichen sollen, teilt BMW mit.

Zum Start bietet BMW den kleinen Akku im i40 mit zwei Motoren von zusammen 275 kW/374 PS an und baut den großen im i50 ein, wo die beiden E-Maschinen auf 345 kW/469 PS kommen. Damit beschleunigt der i3 in 4,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht maximal 200 km/h.

Auf den Diesel müssen 3er-Fans künftig verzichten

Für die Verbrenner-Fraktion startet BMW mit zwei 2,0 Liter großen Vierzylinder-Benzinern im 318 mit 115 kW/156 PS oder im 320 mit 155 kW/211 PS. Vorläufiges Topmodell wird der M350 mit Sechszylinder und Allradantrieb. Er hat 3,0 Liter Hubraum und leistet laut BMW 326 kW/443 PS. Das reicht für einen Sprintwert von 4,1 Sekunden und ein Spitzentempo von 250 km/h.

Während die elektrische Variante eine wichtige Ergänzung ist für den 3er, müssen sich Vielfahrer von einer liebgewordenen Antriebsart verabschieden: Ein Diesel wird laut BMW künftig nicht mehr angeboten.