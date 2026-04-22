Mit dem #5 hat Smart die Vorstellungskraft der Fans buchstäblich kräftig strapaziert. Doch nach dem Mittelklasse-SUV finden die Marke jetzt mit einem neuen Micro-Modell zu ihrem alten Kern zurück.

Peking (dpa/tmn) – Smart besinnt sich auf seine Anfänge und bereitet gut 30 Jahre nach der Premiere des Fortwo jetzt das Comeback eines ultrakompakten Zweisitzers vor. Kurz vor der Automesse in Peking hat das mittlerweile nach China übersiedelte Joint-Venture von Mercedes und Geely dafür das Concept #2 enthüllt. Das Serienauto soll dann im Oktober in Paris gezeigt und wenig später in den Handel gebracht werden, teilte der Hersteller mit.

Nicht nur die Form orientiert sich dabei stark am Original, sondern auch beim Format besinnen sich die Chinesen auf die alte Bescheidenheit: Das Concept #2 misst deshalb dem Hersteller zufolge nur 2,80 Meter und ermöglicht so wie schon damals zur Jahrtausendwende ein besonders agiles Fahrverhalten. Ein Wendekreis von weniger als sieben Meter soll den Zweisitzer seht stadttauglich machen.

Der neue kleine Smart fährt nur elektrisch vor

Angetrieben wird der #2 ausschließlich elektrisch. Ohne Details zu Batteriegröße und Leistung zu nennen, stellt Smart eine Reichweite von knapp 300 Kilometern und eine Ladezeit von weniger als 20 Minuten für den Sprung von 10 auf 80 Prozent in Aussicht. Außerdem soll der #2 über eine Vehicle-to-Load-Funktion verfügen und seine Energie so auch an andere Stromverbraucher abgeben können.

Preise nennt Smart ebenfalls nicht. Doch schon im letzten Jahr hatten die europäischen Manager angekündigt, dass die im unteren Bereich der 20.000er starten sollen.