Melbourne (dpa) – Trotz einer starken Leistung ist Tennis-Veteranin Venus Williams bei den Australian Open in der ersten Runde ausgeschieden. 28 Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Melbourne musste sich die 45 Jahre alte Amerikanerin der 21 Jahre jüngeren Olga Danilovic aus Serbien mit 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 geschlagen geben. Dabei gab Williams, die dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, im dritten Satz eine 4:0-Führung aus der Hand.

Williams hatte letztmals vor fünf Jahren in Australien gespielt. Mit 45 Jahren ist die frühere Nummer eins der Welt die älteste Spielerin, die seit Einführung des Profitennis 1968 bei den Australian Open gespielt hat. Die Amerikanerin hatte erst im Herbst des vergangenen Jahres ihr Comeback gegeben. Die ältere der beiden Williams-Schwestern hat insgesamt sieben Grand-Slam-Titel gewonnen – den letzten vor 18 Jahren in Wimbledon gegen ihre Schwester Serena.