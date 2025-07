Ein Autofahrer aus Rheinland-Pfalz will im Kreis Euskirchen einen anderen Wagen überholen. Doch ihm kommt ein Pkw entgegen.

Blankenheim (dpa/lnw) – Bei einem Unfall durch einen missglückten Überholvorgang ist im Kreis Euskirchen ein 65-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 78-Jähriger und eine 47-Jährige seien verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach hatte der 65-Jährige versucht, zwischen Blankenheim-Ahrhütte und Blankenheim-Ahrdorf ein Auto zu überholen und war dabei mit dem entgegenkommenden Wagen des 78-Jährigen und der 47-Jährigen zusammengestoßen.

Der 65-Jährige aus Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in Rheinland-Pfalz starb noch an der Unfallstelle. Der 78-Jährige kommt aus Müsch (Landkreis Ahrweiler), ebenfalls in Rheinland-Pfalz. Die 47-Jährige ist Kölnerin. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der genaue Unfallhergang soll ermittelt werden.