Der chinesische Hersteller wächst – mit einem voluminösen Geländewagen: Groß soll aber nicht nur das Auto sein, sondern auch dessen Reichweite.

München (dpa/tmn) – MG bringt einen großen Geländewagen mit drei Sitzreihen auf den Markt, der Platz für sieben Personen bietet. Der knapp fünf Meter lange S9 soll noch in diesem Sommer zu Preisen ab 44.990 Euro kommen, teilt der Hersteller mit. Zur Serienausstattung zählen ein Panorama-Dach, eine Drei-Zonen-Klimaautomatik und elektrische Sitze.

Während die Chinesen bei uns gerade mit ihren E-Modellen Furore machen, wollen sie mit dem S9 beide Welten bedienen – und setzten auf einen Plug-in-Hybrid. Der kombiniert einen 105 kW/142 PS starken 1,5-Liter-Benziner mit einer 170 kW/231 PS starken E-Maschine und einem Pufferakku von 24,7 kWh.

So kommt der Fronttriebler auf eine Systemleistung von 220 kW/299 PS, erreicht bis zu 200 km/h und kann bestenfalls 100 Kilometer rein elektrisch fahren. Weil zudem 65 Liter Benzin in den Tank passen, soll selbst bei leerer Batterie mit einem Normverbrauch von 6,7 Litern (CO2-Ausstoß 152 g/km) laut MG eine Reichweite im vierstelligen Kilometerbereich drin sein.