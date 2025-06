Gelsenkirchen (dpa) - Ein mehrere Kilogramm schweres Metallteil ist bei einem Konzert von Bruce Springsteen in Gelsenkirchen von der Decke gefallen und hat drei Fans leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Das über einen Meter lange Teil habe sich ersten Erkenntnissen zufolge aus einer Ecke des Videowürfels gelöst.

Das Konzert fand im Fußballstadion Veltins-Arena statt, die dem Fußballclub Schalke 04 gehört. Der Videowürfel befindet sich in der Mitte über dem Innenraum beziehungsweise über dem Spielfeld.

Trotz des Zwischenfalls sei das Konzert weitergegangen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich unter dem Würfel sei abgesperrt worden.

Verletzte konnten Krankenhaus noch in der Nacht verlassen

Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Betroffen waren eine 22 Jahre alte Frau aus Koblenz, eine 50-jährige Frau aus Erlangen und ein 48-Jähriger aus Warendorf. Sie hätten das Krankenhaus noch in der Nacht wieder verlassen können, so der Sprecher.

Die Polizei ermittelt, warum das Metallteil aus dem Videowürfel herausfiel. Ebenfalls werde untersucht, ob sich weitere Teile lösen könnten, hieß es. Bislang geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

Wie konnte das passieren? Untersuchungen laufen

Es habe sich um ein Aluminium-Element der Videowürfel-Verkleidung gehandelt, teilte die Veltins-Arena auf ihrer Facebook-Seite mit. «Die Untersuchungen zu den Ereignissen sind bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag angelaufen, der Austausch mit den Behörden ist umfassend», hieß es.

Sicherheit genieße bei allen Veranstaltungen oberste Priorität. Entsprechend würden Verein und die Arena alle notwendigen Maßnahmen einleiten und umsetzen, um dies auch weiterhin zu gewährleisten. Den drei Fans wünschten Arena und Verein in der Mitteilung «eine schnelle und vollständige Genesung».

Zu dem Konzert von Bruce Springsteen waren am Freitagabend mehrere tausend Fans gekommen. Es war der dritte und letzte Auftritt in Deutschland des Musikers seiner Europatournee. Zuvor war er bereits in Berlin und Frankfurt aufgetreten.