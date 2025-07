Metalfans nehmen nasses Infield in Wacken ein

Wacken (dpa) - Unter lautem Jubel öffnen sich bei Regen die Tore zum sogenannten Infield des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken. Kurz nach 15.30 Uhr strömen Tausende Metalfans den Bereich vor den beiden Hauptbühnen des Wacken Open Air (W:O:A, bis 2. August). «Moin Metalheads, schön, dass Ihr alle wieder da seid», ruft Festival-Gründer Holger Hübner. Mit Blick auf den vielen Regen spricht er vom «Original-Wacken-Wetter, vielen Dank dafür».

Dennoch werde es wieder eine «geile Woche», versprach Hübner. «Und solange Ihr uns nicht seht, ist alles cool.» Daher würden er und Mitgründer Thomas Jensen erst am Sonntagmorgen wieder auf der Bühne stehen.

Karten lange verkauft

Die 85.000 Tickets für das Festival sind bereits seit Ende September verkauft. Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Als erste Band spielten am Nachmittag Wind Rose auf einer der beiden Hauptbühnen.

Headliner sind in diesem Jahr die US-Rocker Guns N' Roses, für die Männer um Axl Rose ist ihr erster Wacken-Besuch am Donnerstagabend zugleich der Abschluss ihrer Europa- und Nahost-Tour. Erwartet werden auch die französische Band Gojira, die US-Rocker Papa Roach, Machine Head, Apocalyptica und Michael Schenker. Bereits am Mittwochabend wollten Saltatio Mortis spielen.

Info