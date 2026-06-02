Alexander Zverev wollte sich das Match im Hotelzimmer «vielleicht mit einem schönen Drink in der Hand» anschauen. Jetzt weiß er auch, wer sein Halbfinale-Gegner bei den French Open sein wird.

Paris (dpa) – Der Tscheche Jakub Mensik hat das Jungstar-Duell bei den French Open mit João Fonseca für sich entschieden und fordert nun Alexander Zverev im Halbfinale heraus. Der 20-Jährige gewann gegen den ein Jahr jüngeren Brasilianer mit 6:4, 6:3, 7:6 (7:3) und erreichte erstmals in seiner noch jungen Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale.

Am Freitag spielt der Weltranglisten-27. gegen den favorisierten Zverev um den Finaleinzug in Paris. Der Hamburger wollte sich das Match im Hotelzimmer «vielleicht mit einem schönen Drink in der Hand» anschauen, wie er nach seinem Dreisatzsieg gegen den Spanier Rafael Jódar gesagt hatte.

Jugendliche Energie auf dem Court Philippe Chatrier

Das Match in der Nightsession auf dem Court Philippe Chatrier war die vom Alter der Kontrahenten her jüngste Viertelfinal-Ansetzung in Paris seit 20 Jahren. Damals hatten sich der 20-jährige Rafael Nadal und der ein Jahr jüngere Novak Djokovic gegenübergestanden.