Er wollte beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2027 wieder Alexander Zverev herausfordern - doch daraus wird wohl nichts. Italiens Tennisstar Jannik Sinner muss seine Rückkehr-Pläne verwerfen.

Turin (dpa) – Italiens Tennisstar Jannik Sinner wird sich wegen seiner Knie-Verletzung Medienberichten zufolge einer Operation unterziehen. Nach Informationen von Sky Italia habe sich der 25-Jährige nach eingehenden Beratungen dazu entschieden, bei einem Kniespezialisten in Finnland einen chirurgischen Eingriff vornehmen zu lassen. Die Operation soll an diesem Dienstag stattfinden. Auch andere italienische Medien berichteten darüber.

Damit verschiebt sich das Comeback von Sinner weiter, eine Teilnahme an den Australian Open im Januar 2027 scheint ausgeschlossen. Sinner hat seit dem gewonnenen Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev Mitte Juli kein Match mehr bestritten.

Ursprünglich wollte er seine hartnäckigen Kniebeschwerden konservativ behandeln lassen. Da der gewünschte Erfolg ausblieb, entschied sich die frühere Nummer eins der Welt nun laut Sky Italia doch für eine Operation.

Zverev profitiert von langer Sinner-Pause

In seiner Abwesenheit hat ihn der Hamburger Zverev als Weltranglistenerster abgelöst. Auch bei den ATP Finals in Turin konnte der Südtiroler, der seine Saison vorzeitig beendet hatte, seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen.

«Wir arbeiten jeden Tag. Wir gehen zweimal täglich ins Fitnessstudio, dazu kommen Behandlungen. Wir machen viele Wiederholungen, aber was ich am meisten vermisse, ist das Tennisspielen», hatte Sinner im Gespräch mit «Vanity Fair Italia» zuletzt gesagt. «Auch mein Leben außerhalb des Tennis ist etwas eingeschränkter, einfach weil ich Dinge, die mir wirklich Spaß machen, nicht tun kann, weil ich auch das Knie so gut wie nur möglich schützen will.»

Sinner will nichts überstürzen

Er verriet, an Gewicht und Muskelmasse verloren zu haben, nachdem er sich vor einigen Wochen die Mandeln entfernen ließ. «Vielleicht sieht man es am Gesicht, es ist ziemlich schmal.»

Sinner, der künftig von Magnus Norman und nicht mehr von Darren Cahill betreut wird, hatte stets betont, bei der Rückkehr nichts überstürzen zu wollen. «Das lange Spiel, das langfristige Spiel ist viel wichtiger, als jetzt zu gewinnen», sagte er.