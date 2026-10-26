Die Weltranglistenspitze muss er bald an Alexander Zverev abtreten. Im neuen Jahr will er offenbar mit einem neuen Trainer wieder angreifen.

Berlin (dpa) – Der Noch-Weltranglistenerste Jannik Sinner hat offenbar in Magnus Norman einen neuen Trainer gefunden. Wie die «Times» berichtet, löst der Schwede zur kommenden Saison den Australier Darren Cahill ab. Sinner, der wegen anhaltender Knieprobleme für den Rest des Jahres ausfällt, wird in Kürze vom Hamburger Alexander Zverev an der Spitze der Weltrangliste abgelöst.

Norman war bislang Trainer des Schweizer Altstars Stan Wawrinka, der seine Karriere aber beendet. Der Coach soll sich im Sinner-Team die Aufgaben mit Simone Vagnozzi teilen.

Sinner hat seit seinem Sieg in Wimbledon kein Turnier mehr bestritten. Der 25-jährige Italiener gewann in seiner Karriere bislang fünf Grand-Slam-Titel.