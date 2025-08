Der Wechsel von RB-Stürmer Benjamin Sesko zum FC Arsenal ist weit fortgeschritten, platzt dann aber doch. Jetzt will ihn ein anderer englischer Club haben und legt eine erste Offerte auf den Tisch.

Leipzig (dpa) – Im Transferpoker um RB Leipzigs Stürmer Benjamin Sesko hat laut Medien nun Newcastle United ein erstes offizielles Angebot eingereicht. Der englische Premier-League-Club soll 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni geboten haben, wie der britische Sender Sky Sports News und das Portal «The Athletic» berichten. Der 22-Jährige gilt als Wunschlösung für den Sturm und wäre mit über 80 Millionen Euro der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

Zudem hieß es, dass nun auch Manchester United mit einer eigenen Offerte für den slowenischen Fußball-Nationalspieler in den Poker einsteigen könnte. Demnach sei Sesko für beide Varianten offen, aber Newcastle spielt in der Champions League, Manchester dagegen verpasste nach einer katastrophalen Saison den Einzug in einen internationalen Wettbewerb.

Wechsel schien fast sicher

Anfang Juli schien es noch so, dass der bereits fortgeschrittene Wechsel von Sesko zum FC Arsenal bald finalisiert wird. Doch die Gunners verpflichteten dann den schwedischen Torjäger Viktor Gyökeres.

Sesko soll bei einem Verkauf mindestens 80 Millionen Euro bringen. Dem Vernehmen nach liebäugelt RB bei seinem aktuellen Topstar, der erst im vergangenen Sommer bis 30. Juni 2029 verlängert hat, sogar mit etwas mehr. Leipzig hatte Sesko 2023 für 24 Millionen Euro aus Salzburg geholt.

Auch Xavi vor Abgang

Sesko stand am Samstag im Testspiel der Sachsen gegen Atalanta Bergamo ebenso wenig im Kader wie Xavi Simons (22). Der niederländische Nationalspieler hatte bereits im Mai verkündet, RB in diesem Sommer verlassen zu wollen. Sein Ziel ist mit dem FC Chelsea ebenfalls die Premier League. Transferexperte Fabrizio Romano hatte bereits vor zwei Wochen berichtet, dass Chelsea Verhandlungen mit Leipzig aufnehmen wollte. Zuvor soll Xavis Berater, sein Bruder Faustino, in Kontakt mit dem Club-Weltmeister getreten sein.

Simons wurde Ende Januar von den Sachsen fest verpflichtet, nachdem er 2023 von Paris Saint-Germain ausgeliehen war. Dafür zahlte RB 50 Millionen Euro Ablösegebühr, zuzüglich möglicher Bonuszahlungen.