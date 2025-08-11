Statt in München läuft Kingsley Coman künftig wohl neben Cristiano Ronaldo auf. Nur der Medizincheck fehlt noch zum Wechsel zu Al-Nassr. Für Bayern und Coman geht es um hohe Millionensummen.

München (dpa) – Der Abgang von Bayern Münchens Flügelspieler Kingsley Coman Richtung Saudi-Arabien steht offenbar kurz bevor. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich die Münchner mit Al-Nassr auf einen Wechsel des Franzosen geeinigt. Demnach fehlt nur noch der Medizincheck zum Vollzug.

Laut Sky und «Bild» soll der deutsche Fußball-Rekordmeister zwischen 30 und 35 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für den 29-Jährigen einnehmen. Der Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieb von einem Gesamtpaket von knapp unter 30 Millionen Euro. Bei Al-Nassr würde Coman laut den Berichten angeblich 20 bis 25 Millionen Euro netto im Jahr verdienen – Schätzungen zufolge wäre das mehr als das Doppelte seines aktuellen Nettoverdiensts.

Coman läuft künftig neben Ronaldo auf

Coman, der seit zehn Jahren in München spielt, steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag. Während der Club-WM hatte der 29-Jährige noch bekundet, bleiben zu wollen – das lukrative Angebot von Al-Nassr brachte ihn offenbar ins Grübeln. Beim finanzstarken Club aus Saudi-Arabien spielt Coman künftig neben Ex-Weltfußballer Cristiano Ronaldo und seinem ehemaligen Teamkollegen Sadio Mané.

Die Münchner Club-Spitze hatte zuletzt entspannt auf Berichte zu einem möglichen Abgang von Coman reagiert. «Ich beteilige mich jetzt nicht an Spekulationen. Aber wenn es so weit sein sollte, dass ein Spieler kommt, dann setzen wir uns dahin, werden alle Vor- und Nachteile bewerten, auch was es für den FC Bayern bedeutet – und werden dann entsprechend reagieren», sagte Präsident Herbert Hainer am Wochenende.