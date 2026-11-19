Diese Entwicklung dürfte auch Alexander Zverev mit Interesse verfolgen: Sein größter Rivale beim Prestigeevent in Turin plagt sich mit Oberschenkelproblemen. Nun ist wohl eine Entscheidung gefallen.

Turin (dpa) - Spaniens angeschlagener Tennisstar Carlos Alcaraz wird bei den ATP Finals in Turin Medienberichten zufolge vorerst weiter antreten. Der größte Titelrivale des Weltranglistenersten Alexander Zverev sei nach einer MRT-Untersuchung seines linken Oberschenkels zuversichtlich, im letzten Gruppenmatch am Freitag gegen den Italiener Cobolli antreten zu können. Laut «Marca» wollen der bereits fürs Halbfinale qualifizierte Alcaraz und sein Team die Situation täglich neu bewerten.

Sollte sich die Blessur verschlimmern, wäre nicht nur sein Start in der K.-o.-Runde am Wochenende beim Prestigeevent der acht besten Spieler des Jahres in Gefahr. Alcaraz plant auch bei der anschließenden Davis-Cup-Endrunde in Bologna anzutreten. Spanien wäre dort ein möglicher Halbfinal-Gegner für das deutsche Team um Zverev.

Auch Tennis-Idol Boris Becker sorgte sich um den Superstar. «Wünsche ihm eine gute Besserung! Mal sehen, ob er fit genug für das nächste Spiel in Turin ist ....», schrieb der dreimalige Wimbledon-Gewinner bei X und teilte ein Video, auf dem Alcaraz offenbar gerade ein medizinisches Zentrum in der Nähe der Inalpi Arena verlässt.

Das war passiert

Alcaraz hatte sich bei seinem klaren 6:2, 6:4-Sieg gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Daniiel Medwedew aus Russland am Mittwoch am linken Oberschenkel behandeln lassen müssen. «Nun ja, ich spüre es ein wenig. Ich werde nicht lügen», sagte der siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinner hinterher.

Am Freitag ist sein drittes und letztes Vorrundenmatch gegen den noch sieglosen Italiener Cobolli angesetzt. Würde Alcaraz nicht antreten, wäre er den Regeln entsprechend disqualifiziert. Spielt er und gibt im Match auf, müssen die Turnierärzte über einen Halbfinal-Start entscheiden.

«Das sind Momente, die ich schon erlebt habe. Ich lerne meinen Körper immer besser kennen», hatte Alcaraz vor der Untersuchung gesagt: «Die Erfahrung, solche Situationen schon mehrfach durchgemacht zu haben, hilft mir dabei, sowohl auf als auch neben dem Platz richtig zu handeln.»

In bestechender Form

Alcaraz war Ende August bei den US Open nach einem monatelangen Ausfall wegen einer Handgelenksverletzung zurückgekehrt. Zuletzt hatte er sich in bestechender Form präsentiert und die Turniere in Tokio, Wien und Paris gewonnen. Auch in seinen zwei bisherigen Matches bei den ATP Finals spielte Alcaraz beeindruckend stark auf.