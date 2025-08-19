Xabi Alonso startet als Real-Trainer mit einem glanzlosen Pflichtsieg in die spanische Liga. Dabei kann er sich auf seinen Topstürmer verlassen.

Madrid (dpa) – Stürmerstar Kylian Mbappé hat Xabi Alonso bei dessen Liga-Debüt als Trainer von Real Madrid vor einer Enttäuschung bewahrt. Der französische Nationalspieler erzielte beim 1:0 (0:0) der Königlichen am ersten Spieltag gegen CA Osasuna in der 51. Minute das einzige Tor per Foulelfmeter. Mbappé war zuvor selbst im Strafraum von Juan Cruz gefoult worden. In der Nachspielzeit sah Osasunas Abel Bretones (90.+4) noch Rot wegen rohen Spiels.

Bis zum Treffer von Mbappé war Real zwar drückend überlegen, allerdings auch wenig zwingend. Die nur kurze Vorbereitungszeit von knapp zwei Wochen wegen der Teilnahme an der Club-WM im Sommer machte sich deutlich bemerkbar.

Dennoch dürfte Alonso mit den drei Punkten im ersten Ligaspiel als Real-Coach zufrieden sein. Der Ex-Profi der Madrider hatte schon bei seiner Vorstellung betont, dass es Zeit brauche, bis er seine Vorstellung von einem erfolgreichen und attraktiven Fußball wie in Leverkusen umsetzen könne.