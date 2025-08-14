Seine zweite recht derbe Niederlage hat der SV Weiersbach kassiert. Der Aufsteiger erarbeitete sich beim 0:5 in Buhlenberg aber den Respekt des gegnerischen Trainers.

Der SV Buhlenberg hat sein Nachholspiel in der Fußball-A-Klasse gegen den SV Weiersbach erwartungsgemäß klar gewonnen. Am Ende hieß es 5:0 für den amtierenden Kreispokalsieger gegen den Aufsteiger. Die Buhlenberger stehen damit vor ihrem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Bärenbach bei optimalen sechs Punkten.

Der SV Weiersbach hingegen kassierte bei seinem zweiten A-Klasse-Auftritt die zweite deutliche Niederlage. Nach dem 1:9 am ersten Spieltag gegen den TuS Hoppstädten sind die Weiersbacher nun mit 1:14 Toren in die Saison gestartet. „Ich muss sie aber loben. Sie haben sich nie aufgegeben und einen ganz ordentlichen Ball gespielt“, zollte SVB-Coach Giuseppe Coco dem Gast Respekt. Maximilian Mey eröffnete den Torreigen früh (5.). „wir sind trotzdem schwer ins Spiel gekommen“, fand Coco. Jan Baron (36.), Mey (53.), Jakob Hornberger (75. Eigentor) und Luca Georg schraubten das Ergebnis trotzdem in die Höhe.

Zweite Buhlenberger Mannschaft am Freitag gefordert

Bereits am Freitag rollt auf dem „Monte Buhlo“ die Kugel wieder. In der B-Klasse Birkenfeld 2 hat die zweite Mannschaft des SV Buhlenberg ab 19 Uhr Heimrecht gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg. Die Gäste haben nach einem Auftaktsieg im ersten Heimspiel eine detige 0:5-Niederlage gegen Hettenrodt eingesteckt. Der SV Buhlenberg II steht bei optimalen sechs Zählern und möchte seine Ausbeute auf neun Punkte ausbauen.