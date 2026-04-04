Max-von-Laue: Mit Abi-Airlines in die Zukunft gestartet
„Abi-Airlines: 13 Jahre Absturzgefahr“ – lautete das Motto des Abiturjahrgangs am Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium. Indes: Niemand ist abgestürzt, im Gegenteil, war der aktuelle Jahrgang doch sehr erfolgreich.
Lesezeit 3 Minuten
Auch wenn das Motto des Abiturjahrgangs am Max-von-Laue-Gymnasium (MvL) „Abi-Airlines: 13 Jahre Absturzgefahr“ lautet: abgestürzt ist niemand, im Gegenteil: Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,12 und sechs Mal der Traumnote 1,0 waren die 65 Abiturienten außergewöhnlich erfolgreich, teilt die Schule mit.