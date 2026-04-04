Abitur in Koblenz
Max-von-Laue: Mit Abi-Airlines in die Zukunft gestartet
Dem Anlass angemessen, kamen die Abitiurienten in festlicher Garderobe zum Abschlussfoto zusammen.
Dem Anlass angemessen, kamen die Abitiurienten in festlicher Garderobe zum Abschlussfoto zusammen.
Jan Bredlau

„Abi-Airlines: 13 Jahre Absturzgefahr“ – lautete das Motto des Abiturjahrgangs am Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium. Indes: Niemand ist abgestürzt, im Gegenteil, war der aktuelle Jahrgang doch sehr erfolgreich.

Lesezeit 3 Minuten
Auch wenn das Motto des Abiturjahrgangs am Max-von-Laue-Gymnasium (MvL) „Abi-Airlines: 13 Jahre Absturzgefahr“ lautet: abgestürzt ist niemand, im Gegenteil: Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,12 und sechs Mal der Traumnote 1,0 waren die 65 Abiturienten außergewöhnlich erfolgreich, teilt die Schule mit.

Ressort und Schlagwörter

Bildung

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