Abitur in Koblenz Max-von-Laue: Mit Abi-Airlines in die Zukunft gestartet 04.04.2026, 15:00 Uhr

i Dem Anlass angemessen, kamen die Abitiurienten in festlicher Garderobe zum Abschlussfoto zusammen. Jan Bredlau

„Abi-Airlines: 13 Jahre Absturzgefahr“ – lautete das Motto des Abiturjahrgangs am Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium. Indes: Niemand ist abgestürzt, im Gegenteil, war der aktuelle Jahrgang doch sehr erfolgreich.

Auch wenn das Motto des Abiturjahrgangs am Max-von-Laue-Gymnasium (MvL) „Abi-Airlines: 13 Jahre Absturzgefahr“ lautet: abgestürzt ist niemand, im Gegenteil: Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,12 und sechs Mal der Traumnote 1,0 waren die 65 Abiturienten außergewöhnlich erfolgreich, teilt die Schule mit.







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