Ex-Nationalspieler Kruse schließt ein Comeback im Profifußball aus. Er ist sogar froh, dass kein Angebot kam.

Berlin (dpa) – Eine Rückkehr in den Profifußball ist für den ehemaligen Nationalspieler Max Kruse kein Thema mehr. Gedanken über ein mögliches Comeback seien «weniger Ernst und ein bisschen mehr Spaß gewesen», sagte der 37-Jährige im Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Er sei jetzt froh, dass kein Angebot gekommen sei.

Komplett aus der Luft gegriffen seien die Überlegungen zu einer Rückkehr nicht gewesen. «Ich habe überlegt, ob ich das noch mal machen würde, wenn was Geiles dabei ist. Dann hat man sich so ein bisschen umgehört – in Zypern und Griechenland», berichtete Kruse.

«Ich weiß nicht, ob ich es wirklich gemacht hätte, denn dann hätte ich mich fitmachen müssen und wieder Disziplin haben. Darauf habe ich eigentlich keine Lust mehr», räumte der 14-malige Nationalspieler ein.

Nur noch aus Spaß auf den Bolzplatz

Nach seiner aktiven Karriere habe er erst mal ein bisschen Pause gemacht. «Und danach hatte ich Bock, noch ein bisschen zu kicken. Ich wollte zurück zu dem Feeling, als ich damals angefangen habe. Aus Spaß auf den Bolzplatz zu gehen. Einfach mit Freunden ohne Leistungsgedanken», sagte Kruse.

Der Olympia-Teilnehmer von 2021 hat in der Bundesliga für diverse Clubs gespielt und war im deutschen Profifußball zuletzt in der 2. Liga bis November 2023 für den SC Paderborn aktiv. Nun spielt der Offensivakteur noch für die zweite Mannschaft des Berliner Amateurclubs BSV Al-Dersimspor.

Am kommenden Samstag wird Kruse seinen ersten Einsatz als TV-Experte haben. Dann begleitet er für RTL das Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr).