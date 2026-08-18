Alexander Zverev hat auch in seiner zweiten Partie in Cincinnati Mühe, übersteht das Duell mit einem Franzosen aber und steht im Achtelfinale. Ein Körpertreffer im ersten Satz sorgt für Aufsehen.

Cincinnati (dpa) - French-Open-Sieger Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Cincinnati das Achtelfinale erreicht. Gegen den Franzosen Terence Atmane gewann der an Nummer eins gesetzte Tennis-Profi 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Der nächste Gegner des 29-jährigen Hamburgers ist der Amerikaner Tommy Paul, der Adolfo Vallejo aus Paraguay in drei Sätzen besiegte.

«Das war wirklich eine Steigerung gegenüber meinem ersten Spiel», sagte Zverev nach dem Match. «Atmane hat fantastisches Tennis gespielt, unglaublich aggressiv, mit einem unglaublichen Aufschlag und Vorhandschlägen, die überall auf dem Platz landeten. Ich bin froh, dass ich in zwei Sätzen weitergekommen bin.»

Zverev schießt Gegner am Netz ab

Für Aufsehen sorgte ein Moment im ersten Satz, als Zverev seinen Gegenspieler aus kurzer Distanz mit dem Ball abschoss und sich sofort dafür entschuldigte. Nach Spielende war über die Mikrofone zu hören, wie der Wimbledon-Finalist erneut um Verzeihung bat: «Sorry für den Treffer», sagte Zverev. Atmane hatte schon unmittelbar nach dem Treffer auf seinen angelegten Arm gelächelt und weitergespielt.

Zverev liegt früh 0:3 hinten

Der Franzose war viel besser in das Duell gekommen, Zverev lag im ersten Satz bereits 0:3 hinten, ehe er erstmals selbst ein Spiel gewann und seinen Rhythmus fand. Nach dem Ausgleich ging Atmane beim 4:3 und 5:4 noch zweimal in Führung, im Tiebreak zeigte Zverev dann seine Klasse und zog den ersten Satz in seine Richtung. Im zweiten Satz hatte Zverev dann direkt eine Breakchance gegen sich, wehrte diese aber ab und hatte die Partie dann besser im Griff. Weil er sich aber kein Break erarbeiten konnte, musste der 29-Jährige erneut in den Tiebreak.

Schon beim Auftaktspiel gegen den Briten Cameron Norrie hatte Zverev beim 3:6, 6:3, 6:3 seine Mühe gehabt. Beim Masters-1000-Turnier in Montreal hatte Zverev zuvor gepatzt, als er überraschend in der zweiten Runde gegen den Niederländer Tallon Griekspoor gescheitert war. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York, Cincinnati ist für Zverev die Generalprobe.