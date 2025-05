Mascha Schilinski gewinnt Preis der Jury in Cannes

Cannes (dpa) – Die Berlinerin Mascha Schilinski hat für ihren Film «In die Sonne schauen» den Preis der Jury in Cannes erhalten. Die 41-Jährige teilt sich die Auszeichnung mit Oliver Laxe für den Film «Sirât».

Die 78. Filmfestspiele gehen am Samstagabend mit der Verleihung der Goldenen Palme und weiteren Auszeichnungen zu Ende. Die Veranstaltung fand wie geplant statt, nachdem es in Cannes am Samstag vorübergehend einen größeren Stromausfall gegeben hatte.

Die Preise werden von einer internationalen Jury unter dem Vorsitz der französischen Schauspielerin Juliette Binoche vergeben. Moderiert wird die Preisverleihung von dem französischen Schauspieler Laurent Lafitte.