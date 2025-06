Kurz vor Wimbledon ließ Tatjana Maria beim Sensationssieg in Queen's aufhorchen. Auf der Profitour ist sie mit ihrer Familie unterwegs - und hat dabei noch einen großen Wunsch.

London (dpa) – Tatjana Maria treibt mit 37 Jahren nicht nur der Traum von einem Wimbledon-Coup immer noch an. Vor dem Abschluss ihrer langen Tennis-Laufbahn möchte sie weiter unbedingt noch mit ihrer Tochter Charlotte auf dem Platz stehen.

«Mein Traum ist es, solange zu spielen, dass wir ein Doppel zusammen spielen können», sagte die 37-Jährige in Wimbledon vor Beginn des Grand-Slam-Turniers. «Das wäre wirklich schön, wenn ich am Ende noch ein Doppel mit Charlotte spielen und so meine Karriere aufhören könnte.»

Maria hatte zuletzt mit dem Titelgewinn beim Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club für eine große Überraschung auf Rasen gesorgt. 2022 stand sie in Wimbledon bereits einmal im Halbfinale. Sie ist mit Ehemann Charles-Édouard als Trainer und auch der zweiten gemeinsamen Tochter Cecilia (4) auf der Profitour unterwegs. «Tennis ist für mich an zweiter Stelle. Meine Familie ist einfach das Wichtige», betonte Maria.

Tägliches Training mit der Mutter

Die elfjährige Charlotte trainiert jeden Tag mit ihrer Mutter und spielt bereits selber Turniere. «Es ist ihr Traum, der nächste Champion zu sein», sagte Maria. «Die Kinder müssen es selber wollen, und dann helfen wir ihnen, ihre Träume zu erreichen.»

In Wimbledon trifft die Weltranglisten-45. am Dienstag in der ersten Runde auf die Amerikanerin Katie Volynets. «Mein Traum ist natürlich auch wie bei allen anderen auch, Wimbledon zu gewinnen», sagte Maria.

Lys gibt Entwarnung nach Aufgabe

Insgesamt sind nur vier deutsche Damen beim Grand-Slam-Turnier im Südwesten Londons im Einzel dabei. Als deutsche Nummer zwei bekommt es Eva Lys am Montag mit der Chinesin Yuan Yue zu tun.

Nachdem die 23-Jährige vor einer Woche in Bad Homburg mit Problemen an den Bauchmuskeln aufgeben musste, gab sie nun Entwarnung. «Ich würde es zum Glück keine Verletzung nennen, es war vielleicht eine kleine Zerrung, die ich gar nicht mehr spüre», sagte Lys.