Rasentennis liegt Tatjana Maria. Auch wenn die 38-Jährige in Eastbourne das Finale verliert. Einen besonderen Moment gibt es bei der Siegerehrung.

Eastbourne (dpa) – Tennisspielerin Tatjana Maria hat ihren fünften Titel auf der WTA-Tour verpasst. Die 38-Jährige unterlag im Finale des Rasenturniers von Eastbourne der Amerikanerin Madison Keys mit 5:7, 4:6. Nach 1:33 Stunden an der englischen Südküste verwandelte die 31 Jahre alte Weltranglisten-27. ihren ersten Matchball.

Danach gab es bei Tatjana Maria und ihrer Tochter auf der Tribüne Freudentränen. «Es war eine erstaunliche Woche», sagte Maria bei der Siegerehrung und dankte auch ihrer Familie, die mit ihr durch die Welt reist. Ihre älteste Tochter Charlotte gilt als großes Tennistalent, ihr Ehemann Charles ist auch Marias Trainer. Für die 38 Jahre alte Tatjana Maria war es das erste Endspiel seit ihrem Erfolg im Londoner Queen’s Club im vergangenen Jahr.

Kurze Halbfinal-Begegnungen

Die Weltranglisten-112. aus Baden-Württemberg hatte im Halbfinale des Rasenturniers von der Aufgabe ihrer Gegnerin Jelena Ostapenko profitiert. Die frühere French-Open-Siegerin aus Lettland hatte beim Stand von 1:6 und 2:1 aufgeben müssen. Auch ihre US-Gegnerin musste in der Runde der letzten Vier nicht über die volle Distanz. Petra Marcinko aus Kroatien gab im zweiten Semifinale nach dem verlorenen ersten Satz auf.

Das Turnier in Eastbourne dient Maria, die in der Weltrangliste derzeit nur auf Platz 112 liegt, als Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Montag in London.

Tatjana Maria kämpferisch

Lange lief Maria im Finale einem frühen Break hinterher. Im zehnten Spiel des ersten Durchgangs drehte die Queens-Siegerin des Vorjahres einen 15:40-Rückstand, doch Madison Keys nahm ihrer Gegnerin sofort wieder den Aufschlag ab und gewann wenig später den Satz mit 7:5. Die Amerikanerin wirkte bei ihren Aufschlagspielen etwas sicherer. Auch im zweiten Durchgang änderte sich daran nichts. Madison Key gelang das Break zum 5:3, wenig später war das Duell entschieden.