Tatjana Maria lässt sich von der Vertagung ihrer Auftaktpartie bei den US Open nicht aus dem Konzept bringen. Auf den Sieg stimmte sie auch ihre Tochter ein. Nun hofft sie auf einen besonderen Erfolg.

New York (dpa) - Für den Erstrundencoup bei den US Open hatte Tatjana Maria in ihrer zwölfjährigen Tochter die ideale Trainingspartnerin. Auf den Sieg im Duell mit der schlagstarken früheren French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko hatte sich die 39-Jährige auch mit Charlotte vorbereitet. «Ich wusste, dass ich jemand brauche, der schnell spielt. Und von allen, gegen die ich vorher gespielt habe, hat sie am schnellsten gespielt», erzählte Maria als stolze Mutter.

Nervenstark bezwang sie die favorisierte Lettin mit 4:6, 6:1, 6:2. Angefeuert von Ehemann und Trainer Charles-Édouard sowie den Töchtern Charlotte und Cecilia auf der Tribüne ließ sich Maria auch von einer langen Unterbrechung nicht aus dem Konzept bringen. Die Partie war am Dienstag beim Stand von 1:1-Sätzen wegen Dauerregens zweimal unterbrochen und dann vertagt worden.

Kurze Anreise als Erfolgsrezept

Bei der Fortsetzung war Maria hellwach und entnervte die Gegnerin durch ihren unorthodoxen Stil mit vielen unterschnittenen Bällen. Ostapenko, die an Position 30 gesetzt war, leistete sich die immense Zahl von 59 unerzwungenen Fehlern und brachte sich durch dauerhaftes Gemecker selbst aus dem Konzept. Für Maria war es im dritten Duell der dritte Sieg.

Ein weiteres Erfolgsrezept ist auch die kurze Anreise, durch die sie bei der Regenverschiebung mehr Zeit zur Erholung hatte. Statt wie gewohnt im mehr als eine halbe Fahrtstunde entfernten Stadtteil Manhattan wohnt die Familie in Queens, nur fünf Minuten dauert es vom Hotel auf die Anlage.

Maria hofft auf größten US-Open-Erfolg ihrer Karriere

«Charlotte hat Angst auf den Straßen dort», erläuterte Maria den Verzicht auf Manhattan. Mit ihrer älteren Tochter würde die frühere Wimbledon-Halbfinalistin zum Ende ihrer eigenen Karriere gerne noch Doppel auf der Profitour spielen.

Nach der Verzögerung ihres ersten Spiels muss sie nun bereits heute wieder gegen die Tschechin Nikola Bartunkova ran. Maria steht das fünfte Mal bei den US Open in der zweiten Runde - mit einem weiteren Erfolg würde sie ihren größten Erfolg in New York feiern.