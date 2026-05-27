Wie ein Sieger sah Jakub Mensik nach seinem Zweitrundenerfolg bei den French Open zunächst nicht aus. Der Tschechen konnte sich nach mehr als viereinhalb Stunden nicht mehr auf den Beinen halten.

Paris (dpa) – Dramatische Szenen nach verwandeltem Matchball: Kaum hatte Jakub Mensik bei den French Open sein Marathon-Match gegen den Argentinier Mariano Navone gewonnen, sackte der Tscheche auf dem Platz in sich zusammen. Offensichtlich von Krämpfen geschüttelt, gab der 20 Jahre alte Tennisspieler mit der Hand Zeichen, dass er Hilfe benötigt.

Aus Sorge um seinen Schützling wollte der Trainer zu ihm eilen, doch er durfte nicht. Stattdessen kamen irgendwann Helfer und Sanitäter, die Mensik untersuchten und ihn mit großen Eiswürfelbeuteln zu kühlen versuchten.

Mensik und Navone hatten sich in der Hitze von Paris bei 31 Grad über 4:41 Stunden einen wahren Tennis-Kampf geliefert. Mensik gewann schließlich mit 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11) – doch wie ein Sieger sah er im Moment des Triumphs nicht aus. Navone ging zu Mensik hinüber und gab dem am Boden liegenden Gewinner den Handschlag. «Großartiger Sportsgeist nach einem riesigen Kampf», schrieb der Veranstalter in einem Post zu der Szene.

Hitzewelle seit Turnierstart

Nach ein paar Minuten konnte Mensik mit Hilfe auch wieder aufstehen. Er verließ humpelnd und mit einem nassen Handtuch im Nacken den Court 6 von Roland Garros, das weiße Shirt am Rücken war komplett mit Sand beschmutzt.

Seit dem Auftakt am vergangenen Sonntag herrschen in Paris für diesen Zeitpunkt ungewöhnlich hohe Temperaturen, dazu ist kaum eine Wolke am Himmel. Die meisten Spieler haben bei diesen Bedingungen zu kämpfen. Erst an diesem Sonntag sollen die Temperaturen auf 24 Grad fallen.