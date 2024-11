Dennis Lauer gibt sein Amt ab Mannschaft nicht motiviert, Trainer hört auf 08.11.2024, 12:39 Uhr

i Dennis Lauer (rechts, am Ball) ist nicht mehr Spielertrainer des TuS Niederbrombach Hähn Joachim

Beim TuS Niederbrombach hat es geknallt. Dennis Lauer, einer der beiden Trainer, hat sein Amt beim Fußball-B-Klässler zur Verfügung gestellt. Er kritisiert die mangelhafte Motivation einiger Spieler.

Niederbrombach. Als zuletzt der Kapitän lieber in der zweiten Mannschaft in der C-Klasse auflaufen wollte, statt im ersten Team in der B-Klasse, da war das Maß voll für Dennis Lauer. Er beendete sein Engagement als Spielertrainer des TuS Niederbrombach.

