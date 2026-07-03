Eine Nachricht von dem Ehemann von Venus Williams erstaunt Tennisspieler Tim Pütz. Doch das Angebot, Mixed in Wimbledon zu spielen, lehnt er tatsächlich ab. Kevin Krawietz dagegen sagt zu.

London (dpa) – Erste Wahl für das Mixed-Doppel in Wimbledon mit US-Sportstar Venus Williams war der deutsche Tennisspieler Kevin Krawietz (34) nicht. Das war sein Doppelpartner Tim Pütz (38). Doch weil der Frankfurter absagte, stand der Coburger vor der reizvollen Aufgabe, mit der 46 Jahre alten einstigen Weltranglisten-Ersten aus den USA anzutreten.

Trainiert hatten die beiden vor ihrem Erstrundenspiel nicht zusammen – und nach einem Match ist die Paarung schon wieder Geschichte. Krawietz und Williams verloren beim Rasenklassiker in London mit 4:6, 4:6 gegen die an Position sieben gesetzten Tereza Mihalikova aus der Slowakei und den Briten Lloyd Glasspool. Es sei cool gewesen, die Denkweise eines solchen Champions und Superstars kennenzulernen, berichtete Krawietz.

«Was will Venus Williams mit Tim Pütz?»

Beinahe wäre es für ihn zu dieser Erfahrung nicht gekommen. Der Vermittler war Williams' Ehemann. Der Schauspieler Andrea Preti schrieb allerdings erst Pütz via Instagram an – und verblüffte mit seiner Anfrage. «Ich habe mir gedacht, was will Venus Williams mit Tim Pütz?», erzählte der 38-Jährige.

Er kenne den Mann überhaupt nicht, habe mit ihm nie ein Wort gewechselt. «Ich habe direkt gesagt, dass ich kein Mixed spiele. Aber habe gesagt, danke, dass ihr mich fragt, ich kann es nicht glauben, dass ich nein sage, aber vielen Dank. Dann war ich stolz einen Abend und am nächsten Tag war der Kevin dann im Spiel.» Für den Fall, dass er im Doppel mit Krawietz früh verliert, wollte er Tennis-Bundesliga spielen können.

Treten Venus und Serena Williams im Doppel an?

Doch im Doppel schafften Krawietz und Pütz den Sprung ins Achtelfinale. Venus Williams möchte in der Doppel-Konkurrenz mit ihrer Schwester Serena Williams antreten. Die Partie ist für Samstag geplant, wackelte aber wegen einer Knieverletzung aus dem Einzel-Comeback von Serena Williams.

In der Mixed-Konkurrenz feierte Venus Williams vor 28 Jahren zwei Grand-Slam-Titel: 1998 gewann sie bei den Australian Open und bei den French Open mit ihrem Landsmann Justin Gimelstob. In Wimbledon stand die ältere Williams-Schwester vor 20 Jahren im Endspiel mit dem Amerikaner Bob Bryan.