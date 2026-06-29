Drei Jahre nacheinander verliert Tennisspielerin Maria in der ersten Runde von Wimbledon. Diesmal reist sie mit dem Finaleinzug von Eastbourne an und macht es besser. Struffs Auftakt wird spannend.

London (dpa) - Tatjana Maria als stolze Mama und Jan-Lennard Struff mit einem packenden Fünf-Satz-Krimi haben in Wimbledon deutsche Auftakterfolge gefeiert. Maria setzte sich mit 6:4, 6:4 gegen die Kasachin Julia Putinzewa durch. Erstmals seit ihrem sensationellen Halbfinaleinzug beim Rasenklassiker vor vier Jahren zog die Deutsche damit wieder in die zweite Runde ein.

Anschließend rang Struff den Argentinier Sebastian Baez mit 6:1, 7:6 (7:4), 4:6, 2:6, 7:5 nieder und brüllte anschließend seine Freude heraus. Der 36 Jahre alte Sauerländer lag mit 2:0-Sätzen vorn, musste aber dennoch in den entscheidenden fünften Satz. Dort drehte er einen 1:3-Rückstand und behauptete sich in 2:57 Stunden.

Mit der Familie auf der Tribüne

Weniger spannend machte es Maria, die gestärkt von ihrem Finaleinzug in der vergangenen Woche in Eastbourne auftrat. «Ich spiele sehr gerne Tennis, aber ich bin Mama an erster Stelle», sagte die zweifache Mutter, deren ältere Tochter Charlotte als großes Tennis-Talent gilt. Ihr mache es Spaß, weil es auch ihren Kindern auf der Tour gefalle, sagte die Deutsche.

Die 38-Jährige aus Bad Saulgau kann sich wie Struff auf einen zweiten Auftritt am Mittwoch freuen und trifft dann auf die amerikanische Weltranglisten-16. Iva Jovic. Angefeuert von Ehemann und Trainer Charles-Édouard sowie den Töchtern Charlotte und Cecilia zermürbte Maria zum Auftakt die Kasachin Putinzewa mit ihren unterschnittenen Schlägen auf der Vor- und Rückhandseite. Erfolgreich streute sie zudem Stoppbälle ein und schloss Punkte am Netz ab.

«Es war ein Auf und Ab. Es ging hin und her. Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Performance, dass ich im Kopf klar geblieben bin, dass ich gut aufgeschlagen habe und in zwei Sätzen gewinnen konnte», bilanzierte die Weltranglisten-96. bei Prime Video.

Blutende Wunde stört Maria nicht

Die Schwäbin verlor zwar nach einer 3:0-Führung vier Spiele in Serie. Doch davon ließ Maria sich nicht aus dem Konzept bringen und holte sich den ersten Satz. Im zweiten Abschnitt sicherte sich die Rasenspezialistin das Break zum 2:1 und ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen.

Gegen Ende des Matches hatte sie eine kleine blutige Wunde am Bein und hoffte nur, dass es der Schiedsrichter nicht sieht, damit dieser nicht den Physiotherapeuten auf den Platz hole. «Ich wollte in meinem Flow bleiben und das fertig spielen.» Und das gelang.

Zverev startet am Dienstag

Angeführt von French-Open-Sieger Alexander Zverev sind neun deutsche Tennisprofis in Wimbledon dabei. Der beste deutsche Tennisspieler startet am Dienstag mit seiner Erstrundenpartie gegen den Belgier Alexander Blockx.