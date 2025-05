Mainz (dpa) – Nationalstürmer Jonathan Burkardt hat seine Zukunft beim FSV Mainz 05 offen gelassen. «Keine Ahnung. Definitiv nicht während der Saison jetzt», antwortete der umworbene Angreifer nach seinem Rekordtreffer beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt auf die Frage, wann er seine Zukunftsentscheidung treffen werde.

Burkardt erzielte mit dem Ausgleichstor gegen die Eintracht sein 16. Saisontor und stellte damit einen Vereinsrekord in der Fußball-Bundesliga auf. Noch nie zuvor waren einem Spieler im Trikot der 05er so viele Treffer in einer Saison im Oberhaus gelungen.

Ganz nebenbei beendete der Angreifer am 32. Spieltag seine persönliche Durststrecke nach vier Einsätzen ohne Tor. «Ich bin schon erleichtert und das ist auch schön», betonte der 24-Jährige, der allerdings damit haderte, dass sich seine Mannschaft für eine gute Vorstellung nicht mit einem Sieg im Derby belohnte.

Burkardt schreibt Europa noch nicht ab

Aufgrund seiner persönlichen Leistungen wird Burkardt mit anderen Clubs in Verbindung gebracht, obwohl er in Mainz eigentlich noch einen Vertrag bis Sommer 2027 hat. Ein Interessent soll auch die Eintracht sein. «Das Allerwichtigste» seien die letzten zwei Spiele in dieser Bundesliga-Saison, um doch noch den Einzug in den Europapokal zu schaffen, sagte Burkardt.

Zwei Punkte beträgt der Rückstand der Mainzer auf Platz sechs, den derzeit RB Leipzig belegt und der für die Playoffs in der Conference League reichen würde. Allerdings sind die 05er inzwischen schon seit sieben Partien ohne Sieg. «Wir sind immer noch nah dran und das ist immer noch eine geile Ausgangslage, die wir haben, die wir so zu 100 Prozent unterschrieben hätten vor der Saison», sagte Burkardt.