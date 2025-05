Mainz (dpa/lrs) – Mit einigen Personalsorgen geht der FSV Mainz 05 in den Saison-Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Neben Dominik Kohr (Knie) und Moritz Jenz (Nasen-OP) fällt Maxim Dal als weiterer Abwehrspieler aus. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger hat sich am Mittwoch im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. «Seine Verletzung ist eine Katastrophe, er wird uns länger fehlen», sagte Mainz-Trainer Bo Henriksen.

Zudem drohen im Gastspiel beim Tabellenletzten VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch Torwart Robin Zentner sowie Danny da Costa und Maxim Leitsch auszufallen. Eine Entscheidung über den Einsatz des Trios soll nach einem letzten Test am Freitag fallen.

Europa immer noch in Reichweite

Mit 48 Punkten belegen die Mainzer derzeit den siebten Tabellenplatz und schielen immer noch auf Europa. Für die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb muss am Ende mindestens Rang sechs her.

«Wenn wir gewinnen, haben wir gegen Bayer Leverkusen am letzten Spieltag ein großartiges Finale. Es wird schwierig, aber wir haben eine Chance. Wir glauben an uns und werden alles in den letzten beiden Spielen reinwerfen», sagte Henriksen zur Ausgangslage.

Unabhängig vom Ausgang der abschließenden beiden Partien zog der 50-Jährige bereits ein positives Saisonfazit. «Wir haben in dieser Saison bereits eine unglaubliche Geschichte geschrieben, viele Vereinsrekorde gebrochen und sehr gute Spiele gezeigt. Wir können stolz auf das Geleistete sein. Jetzt wollen wir uns in den letzten Spielen belohnen», sagte Henriksen. Wichtig sei zudem, dass auch die Fans das Gefühl hätten, «dass wir jeden Tag alles geben.»