Die Denver Broncos entscheiden das Spitzenspiel gegen die Kansas City Chiefs in der NFL für sich. Dabei drehen die Broncos die Partie durch ein starkes Schlussviertel.

Denver (dpa) – Die Denver Broncos haben in der NFL nach einem Football-Krimi den Spitzenplatz in der AFC West von den Kansas City Chiefs übernommen. Im direkten Duell der beiden Top-Teams setzten sich die Broncos mit 28:24 (13:17) gegen das Team von Quarterback-Superstar Patrick Mahomes durch. Denver feierte den sechsten Sieg im achten Spiel der amerikanischen Football-Profiliga. Die Chiefs stehen bei einer Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen.

Dabei drehten die Broncos die Partie im Schlussabschnitt, das sie mit 15:0 gewannen. Erst fand Quarterback Bo Nix per Wurf Nate Adkins in der Endzone, zwei Minuten vor Spielende lief Jonah Coleman zum Touchdown. Die Chiefs hatten noch die Chance auf den Sieg: Mahomes hatte in der Schlussphase den Ball kurz vor der Endzone, wurde von der Broncos-Verteidigung aber zu Boden gerissen und erfolgreich gestoppt. Über drei Viertel hatte Mahomes mit drei Touchdown-Pässen überzeugt.

Fünf Touchdown-Pässe: Joe Burrow führt Cincinnati zum Sieg

Eine überzeugende Vorstellung lieferte auch Joe Burrow für die Cincinnati Bengals ab. Der Quarterback rannte beim 43:36 (14:13, 36:36) nach Verlängerung gegen die Tennessee Titans in der Extrazeit selbst in die Endzone und sicherte den Bengals so den fünften Sieg im siebten Spiel. In der regulären Spielzeit warf Burrow gleich fünf Touchdown-Pässe, verlor aber auch dreimal den Ball.