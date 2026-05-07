Magen-Darm zu Hause? So schützt man sich vor Ansteckung

Wenn einer im Haushalt einen Magen-Darm-Infekt hat, haben kurze Zeit später auch alle anderen einen? Das kann passieren. Immerhin: Mit ein paar Handgriffen lässt sich das Infektionsrisiko senken.

Altholz (dpa/tmn) – Jemand im eigenen Haushalt ist an einer Magen-Darm-Grippe erkrankt? Um zu verhindern, dass er oder sie andere in der Familie oder WG ansteckt, kommt es auf strenge Hygiene an, wie Gastroenterologin Petra Jessen sagt.

Die Medizinerin, die Vorstandsmitglied des Berufsverbands Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands (bng) ist, gibt folgende Tipps:

Gründliches Händewaschen nach jedem Toilettengang, vor dem Essen und nach Kontakt mit der erkrankten Person. Zusätzlich gut: regelmäßig ein Händedesinfektionsmittel nutzen.

Häufig berührte Oberflächen wie Türgriffe oder Lichtschalter desinfizieren.

Die erkrankte Person kann eine separate Toilette nutzen? Sehr gut. Ist das nicht machbar, sollte das Klo nach jedem Toilettengang der erkrankten Person gründlich gereinigt und desinfiziert werden – am besten von ihr selbst. Putzt jemand anders, kann sich die Person mit Einweghandschuhen und einem Mundschutz vor Ansteckung schützen, so «gesundheitsinformation.de».

Nicht das gleiche Handtuch im Badezimmer wie die erkrankte Person nutzen. Ideal sind für diese Zeit Einweghandtücher.

Kleidung, Bettwäsche, Handtücher oder Waschlappen, die mit Durchfall oder Erbrochenem verunreinigt sind, gehören bei mindestens 60 Grad in die Waschmaschine. «infektionsschutz.de» rät außerdem, auch Geschirr, das die erkrankte Person genutzt hat, in der Spülmaschine bei höchster Temperatur zu reinigen.