Im Grunde konnte sich Marc Márquez nur selbst schlagen. Ein Verbremser sorgt für Spannung, doch der WM-Gesamtführende jubelt am Ende trotzdem.

Hohenstein-Ernstthal (dpa) – Trotz eines Verbremsers kurz nach dem Start hat der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez das Sprintrennen auf dem Sachsenring gewonnen. Der Ducati-Pilot wurde bei nassen Bedingungen seiner Favoritenrolle gerecht, obwohl er vorübergehend auf den fünften Rang zurückgefallen war. In der letzten Runde überholte er Marco Bezzecchi (Aprilia). Das Podium komplettierte Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo aus Frankreich.

In der Gesamtwertung baute Márquez seinen ohnehin schon großen Vorsprung weiter aus. Der Spanier wird am Sonntag (14.00 Uhr/DF 1 und Sky) sein 200. Rennen in der Königsklasse bestreiten und bei diesem Jubiläum von der Pole-Position starten.

Für Márquez-Markenkollege Franco Morbidelli endete der Sprint vorzeitig. Der 30-Jährige wurde nach einem heftigen Sturz ins Medical Center gebracht. Bereits zuvor hatte sich Maverick Viñales in der Qualifikation bei einem Unfall die Schulter ausgekugelt.