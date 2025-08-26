Lys spürt noch den Rücken, Siegemund spielt mit bandagiertem Oberschenkel. Doch beide Tennisspielerinnen lassen sich zum Auftakt der US Open nicht aufhalten.

New York (dpa) - Mit überzeugenden Vorstellungen haben die Tennisspielerinnen Eva Lys und Laura Siegemund bei den US Open für deutsche Lichtblicke gesorgt. Australian-Open-Achtelfinalistin Lys gewann ihre Auftaktpartie in New York gegen die britische Qualifikantin Francesca Jones nach einem glanzvollen Beginn mit 6:0, 7:5. Siegemund kämpfte sich zum 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 gegen die favorisierte Russin Diana Schnaider und knüpfte damit an ihre starken Ergebnisse vom Viertelfinaleinzug in Wimbledon an.

«Den Leuten eine gute Show zu bieten, gibt mir ein gutes Gefühl», sagte Lys. «Ich habe vor allem bei den letzten Turnieren viel Selbstvertrauen aufbauen können.»

Die Familie freut sich mit

Wie sehr sie sich freute, zeigt, dass für sie Siege bei Grand-Slam-Turnieren trotz ihres sensationellen Laufs von Australien noch keine Selbstverständlichkeit sind. Herzlich umarmte sie ihre Eltern, ihre jüngere Schwester und den deutschen Auswahlchef Rainer Schüttler.

Insbesondere in Satz eins beeindruckte die Hamburgerin und bewies, dass sie die temporeicheren Grundschläge im Repertoire hatte als die anfangs chancenlose Britin. Über die zweite Runde ist die gebürtige Ukrainerin Lys bei den US Open noch nie hinausgekommen. Gegen die an Position 21 gesetzte Tschechin Linda Noskova wartet nun eine komplizierte Aufgabe, um erstmals die dritte Runde zu erreichen

Von gesundheitlichen Problemen war bei Lys nichts zu sehen. In Cleveland in der vergangenen Woche hatte sie vor dem Viertelfinale zurückgezogen - weil ihr wegen ihrer rheumatischen Autoimmunerkrankung der Rücken schmerzte. «Ich spüre den Rücken, aber es ist etwas, mit dem ich spielen kann», sagte sie. Auch ihre Gegnerin spielt mit einem Handicap. Jones hat aufgrund eines Gen-Defekts an beiden Händen vier Finger und insgesamt sieben Zehen.

Zwei von drei deutschen Tennis-Damen in Runde zwei

Nur wenige Minuten entfernt von Lys musste Siegemund auf dem Nebenplatz deutlich länger schuften, ehe sie zum Jubel die Arme hochreißen durfte. Trotz eines bandagierten rechten Oberschenkels stoppte sie in gut zweieinhalb Stunden die Erfolgsserie ihrer Gegnerin. Schnaider war mit der Empfehlung des Turniersiegs von Monterrey direkt vor den US Open nach New York gereist und an Position 20 gesetzt.

Damit steht ein deutsches Damen-Duo in der zweiten Runde. Die Schwäbin Tatjana Maria war am Montag ausgeschieden.