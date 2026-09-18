Tennis
Lys scheidet bei WTA-Turnier in Brasilien früh aus
Eva Lys
Eva Lys ist auch beim WTA-Turnier in São Paulo früh ausgeschieden (Archiv-Foto).
Seth Wenig. DPA

Das Tennis-Jahr 2026 läuft für Eva Lys nicht gut. Auch beim Turnier in São Paulo verpasst die 24-Jährige das Achtelfinale.

São Paulo (dpa) – Eva Lys kommt weiter nicht in Schwung und ist auch beim Tennis-Turnier in São Paulo früh ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei verlor in Brasilien in der zweiten Runde gegen Nadia Podoroska aus Argentinien 5:7, 2:6. Für Lys war es im 25. Spiel des Jahres die 17. Niederlage. Bei keinem Turnier auf der WTA-Tour kam die 24-Jährige ins Achtelfinale. Sie war zu Jahresbeginn noch in den Top 40 der Weltrangliste gewesen und ist inzwischen auf Rang 99 abgerutscht. Beste deutsche Spielerin im Klassement ist derzeit Tatjana Maria auf Position 80.

© dpa-infocom, dpa:260917-930-703046/1

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