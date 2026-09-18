São Paulo (dpa) – Eva Lys kommt weiter nicht in Schwung und ist auch beim Tennis-Turnier in São Paulo früh ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei verlor in Brasilien in der zweiten Runde gegen Nadia Podoroska aus Argentinien 5:7, 2:6. Für Lys war es im 25. Spiel des Jahres die 17. Niederlage. Bei keinem Turnier auf der WTA-Tour kam die 24-Jährige ins Achtelfinale. Sie war zu Jahresbeginn noch in den Top 40 der Weltrangliste gewesen und ist inzwischen auf Rang 99 abgerutscht. Beste deutsche Spielerin im Klassement ist derzeit Tatjana Maria auf Position 80.

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