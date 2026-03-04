Schon bei den Australian Open kämpfte sie mit ihren Knieproblemen, nun muss Eva Lys für ein weiteres Highlight absagen. Vor dem Indian-Wells-Auftakt trifft sie eine «harte Entscheidung».

Indian Wells (dpa) – Das angestrebte Comeback von Tennisspielerin Eva Lys verzögert sich. Wegen ihrer Knieverletzung musste die 24 Jahre alte Hamburgerin auch ihren geplanten Start beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells absagen. «Ich wollte wirklich dabei sein, aber ich bin noch nicht bereit. Harte Entscheidung, besonders in letzter Minute, aber Gesundheit steht immer an erster Stelle», schrieb Lys auf Instagram. Das Event in Kalifornien beginnt heute und läuft bis zum 15. März.

Die Knieverletzung hatte sich Lys schon zu Beginn des Jahres beim United Cup zugezogen. Danach hatte sie auch bei den Australian Open mit einer dicken Bandage am rechten Knie gespielt, war in der ersten Runde ausgeschieden und hatte im Doppel im ersten Match aufgegeben.

Ohne Lys treten von den deutschen Tennisspielerinnen Laura Siegemund, Tatjana Maria und Ella Seidel im Hauptfeld von Indian Wells an. Bei den Männern wird ein deutsches Trio von Alexander Zverev angeführt. Zudem sind Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff am Start.