Die körperlichen und mentalen Probleme sind groß bei Eva Lys. Nach einem schwierigen Jahr zieht die Tennisspielerin Konsequenzen und spricht offen über den Kampf mit einer chronischen Erkrankung.

Berlin (dpa) – Nach einem Jahr voller Rückschläge und gesundheitlicher Probleme hat Tennisspielerin Eva Lys mit emotionalen Worten ihre Saison vorzeitig für beendet erklärt. «Es war eins der härtesten Jahre meines Lebens, sowohl auf als auch neben dem Platz. Es war frustrierend, anstrengend und manchmal wirklich schwer zu akzeptieren, besonders wenn man so hart für etwas arbeitet und Körper und Geist einfach nicht mitspielen», schrieb die Deutsche in einer Mitteilung in den sozialen Medien.

Zuletzt hatte die 24-Jährige beim Turnier in Peking im 27. Spiel des Jahres die 19. Niederlage kassiert. Bei keinem Turnier auf der WTA-Tour kam sie über das Achtelfinale hinaus. Zu Jahresbeginn stand sie noch in den Top 40 der Weltrangliste, inzwischen ist sie auf Rang 136 abgerutscht.

«Nach allem, was vergangenes Jahr passiert ist, bin ich mit hohen Erwartungen, großen Zielen und voller Vorfreude in diese Saison gestartet. Dieses Jahr verlief nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte, aber das ändert nichts daran, wozu ich fähig bin», schrieb Lys weiter. Sie wolle sich nun auf ihre körperliche und mentale Gesundheit konzentrieren.

Arthritis: Lys stellt Behandlung um

Besonders zu schaffen mache ihr weiterhin die Arthritis. Die chronisch-entzündliche Gelenkerkrankung habe sich in diesem Jahr als besonders schwierig zu behandeln erwiesen. Nach mehr als sechs Jahren entschied Lys deshalb gemeinsam mit dem medizinischen Team, die Behandlung umzustellen. «Das ist eine große Umstellung und etwas, das Zeit brauchen wird. Aber ich hoffe, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist», erklärte Lys.

Außerdem richtete Lys, die Hasskommentare in den sozialen Medien immer wieder anprangert, einen eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit: «Seid freundlich, geht euren eigenen Weg und urteilt nicht so schnell über andere. Man weiß nie wirklich, was hinter den Kulissen passiert.»