Erneut – wie schon am vergangenen Sonntag gegen Fischbach – siegte der SV Buhlenberg spät. Gegen den SV Niederwörresbach fiel das entscheidende Tor in der 94. Minute.
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Giuseppe Coco schnaufte durch: „Normale Spiele können wir anscheinend nicht mehr“, meinte der Trainer des SV Buhlenberg nach dem 2:1-Heimsieg in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld gegen den SV Niederwörresbach. In der vierten Minute der Nachspielzeit rettet der eingewechselte Lukas Lind mit seinem Treffer den Buhlenbergern den Dreier.