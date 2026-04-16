2:1 gegen SV Niederwörresbach Lukas Lind gelingt Buhlenbergs Siegtor in Nachspielzeit Sascha Nicolay 16.04.2026, 01:14 Uhr

i Symbolbild dpa

Erneut – wie schon am vergangenen Sonntag gegen Fischbach – siegte der SV Buhlenberg spät. Gegen den SV Niederwörresbach fiel das entscheidende Tor in der 94. Minute.

Giuseppe Coco schnaufte durch: „Normale Spiele können wir anscheinend nicht mehr“, meinte der Trainer des SV Buhlenberg nach dem 2:1-Heimsieg in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld gegen den SV Niederwörresbach. In der vierten Minute der Nachspielzeit rettet der eingewechselte Lukas Lind mit seinem Treffer den Buhlenbergern den Dreier.







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