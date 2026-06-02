Hunderte Euro für Stornierung
Lufthansa nimmt Gebühr für Flex-Tarife zurück
Passagiermaschinen der Lufthansa am Flughafen Frankfurt
Lufthansa streicht ab dem 3. Juni die Stornierungsgebühren für flexible Tickets auf den meisten Interkontinentalstrecken.
Boris Roessler. DPA

Wer ein flexibles Ticket bucht, zahlt mehr - für die Flexibilität. Deshalb sorgte es für Unmut, als der Konzern dafür Stornogebühren auf bestimmten Langstrecken einführte. Nun folgt die Kehrtwende.

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Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Die Lufthansa streicht die Stornierungsgebühren für flexible Langstreckentickets in den meisten Reiseklassen wieder, die die Gruppe im April unter anderem für Flüge zwischen Europa und dem Asien-Pazifik-Raum eingeführt hatte. Der Konzern begründet das damit, dass sich die operativen Rahmenbedingungen stabilisiert haben.

Die Lufthansa Group hatte die Einführung der Gebühren für die ohnehin teureren Flex-Tarife auf bestimmten Interkontinentalstrecken unter anderem mit zunehmend dynamischen Buchungs- und Stornierungsverhalten infolge des Iran-Kriegs begründet und gerade bei Vielfliegern für Verärgerung gesorgt, berichtet das Fachportal «aerotelegraph.com».

  • Für Stornierungen gebuchter Tickets im Economy-Flex-Tarif müssen Kunden 400 Euro zahlen.
  • In der Premium Economy 700 Euro.
  • In der Business-Class 1.000 Euro.

Das gilt für Interkontinentalflüge zwischen Europa und Asien-Pazifik, Südafrika, Mauritius und den Seychellen und Verbindungen von Asien-Pazifik nach Brasilien mit Lufthansa, Discover Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Swiss. Alle übrigen Langstrecken waren nicht betroffen.

Kehrtwende: Ab 3. Juni entfällt die Gebühr größtenteils

Nun folgt rund zwei Monate später die Kehrtwende: Für Tickets für die genannten Strecken, die ab 3. Juni ausgestellt werden, entfällt die Gebühr – sie sind wieder kostenfrei erstattbar, bestätigt ein Lufthansa-Sprecher.

Eine Ausnahme bleibt die First Class: Hier wird die Storno-Gebühr im Flex-Tarif lediglich gesenkt, von 1.500 auf 800 Euro, wie «Touristik aktuell» unter Verweis auf eine Vertriebsmitteilung der Lufthansa-Gruppe berichtet.

Auch bei den Basic-Plus- und Green-Tarifen werden auf diesen Strecken die Erstattungsgebühren dem Lufthansa-Sprecher zufolge gesenkt – und zwar in allen Reiseklassen. Wie «Touristik aktuell» berichtet, liegen sie dann neu bei:

  • 300 Euro in der Economy-Class
  • 400 Euro in der Premium Economy
  • 500 Euro in der Business-Class
  • 1.000 Euro in der First Class

Diese Änderung gilt demnach für alle Flugscheine, die ab 10. Juni ausgestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:260602-930-161415/1

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