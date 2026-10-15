Kollision bei Nentershausen Zwei Männer aus Bayern sterben bei Unfall auf der A3 Markus Kratzer

Birgit Piehler 15.10.2026, 17:40 Uhr

i Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 (A3) an der Anschlussstelle Diez bei Nentershausen in Fahrtrichtung Köln im Einsatz. (zu dpa: «Auto überschlägt sich auf A3 – zwei Insassen sterben») Sascha Ditscher

Erneut ein tragischer Unfall auf der A3 im Westerwald: Nach der Kollision mit einer Leitplanke sterben zwei Männer (74 und 56) in einem mit vier Insassen besetzten Auto. An fast gleicher Stelle war Ende September ein 19-Jähriger tödlich verunfallt.

Am frühen Donnerstagnachmittag hat sich auf der Autobahn A3, Fahrtrichtung Köln, Anschlussstelle Diez ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Pkw mit vier Insassen in der der Anschlussstelle aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Hauptfahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert.







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