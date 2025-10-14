Sechs junge Menschen sind bei einem schweren Autounfall am Samstagabend kurz vor der Ortseinfahrt Höhr-Grenzhausen verunglückt. Zwei von ihnen starben unmittelbar an der Unfallstelle, der Zustand von zwei weiteren Personen ist noch kritisch.
Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag auf der L307, aus Richtung Hilgert kurz vor Höhr-Grenzhausen, ist der Zustand der verletzten jungen Leute teils noch immer kritisch. Das hat Verbandsgemeindebürgermeister Marco Weißer unserer Zeitung mitgeteilt.