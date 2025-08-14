2025 ist in der ersten Jahreshälfte in Rheinland-Pfalz ein Anstieg der Borreliose-Erkrankungen zu verzeichnen. Auch in den Kreisen Westerwald und Altenkirchen gehen die Zahlen nach oben. Doch was ist zu tun, wenn eine Zecke zugestochen hat?

Einen starken Anstieg von Borreliosefällen im Westerwald meldet die Kreisverwaltung in Montabaur. Grund, die Bevölkerung darauf hinzuweisen, sich gegen die Erkrankung, die von Zecken übertragen werden und schwerwiegende Verläufe auslösen kann, zu schützen.

Im Jahr 2025 sind im Westerwaldkreis in der ersten Jahreshälfte bereits 49 Borrelioseerkrankungen gemeldet worden. Im gleichen Zeitraum waren es 2024 lediglich neun Fälle. Der Anstieg ist nicht nur auf den Westerwaldkreis beschränkt, sondern rheinland-pfalz-weit zu beobachten: So sind die Zahlen von 253 (2024) auf 594 in der ersten Jahreshälfte gestiegen. Das Gesundheitsamt in Altenkirchen vermeldet in diesem Halbjahr 19 Fälle gegenüber 14 Fällen im ersten halben Jahr 2024 – also einen vergleichsweise kleinen Anstieg. Zu vermuten sei jedoch, dass nicht jeder Borreliosefall von Ärzten angezeigt worden sei, so das Amt.

Ernstzunehmende Gesundheitsgefahr

Seit Jahren wird immer wieder vor dem kleinen, aber tückischen Tier gewarnt, das unter den „Krabbeltieren“ mit den sonst harmlosen Spinnentieren näher verwandt ist als mit den Insekten – zu erkennen an seinen acht Beinen und flachem Rückenschild. Dass die Zecke eines der gefährlichsten Tiere in Deutschland ist, bestätigt auch Erste-Hilfe-Ausbilder Stefan Keiper vom DRK Mittelrhein.

Er informiert in seinen Kursen über den Umgang mit Zeckenstichen und deren Prävention. Den Teilnehmern rät er, die Stelle, an der eine Zecke eingestochen hat, zu beobachten. Sollten sich stärkere oder grippeähnliche Symptome zeigen, sollte der Gang zum Arzt folgen. Auch wenn keine Rötung auftrete, sei es möglich, dass Borrelien in die Blutbahn geraten sind und sich erst später als Erkrankung zeigen. Deshalb sei es nützlich, sich zu merken, dass und wann etwa man gestochen wurde. Tiere, die aus der Haut entfernt wurden, solle man wirklich vernichten, jedoch nicht einfach die Toilette herunterspülen, denn das könnten sie überleben.

i Klares Warnzeichen für Borreliose: Die sogenannte Wanderröte kann Tage oder Wochen nach einem Zeckenstich auftreten. Harry Melchert/dpa. Harry Melchert/dpa/dpa-tmn

Die Borreliose – oder auch Lyme-Borreliose – ist eine bakterielle, durch Zeckenstiche übertragene Erkrankung, informiert die Westerwälder Kreisverwaltung. Sie betreffe die Haut, kann aber auch Gelenke, Nervensystem und das Herz schädigen. Aufgrund des mildes Winters entwickelt sich 2025 zu einem ausgeprägten Zeckenjahr mit ungewöhnlich hoher Anzahl von Zecken, und für die sind die zahlreichen menschlichen Waldbesucher ein erfreuliches Angebot an Wirten für ihr blutsaugerisches Geschäft. Das bestätigt Sarah Omar, Leiterin des Gesundheitsamtes in Montabaur. Man wolle keine Panikmache, aber darauf hinweisen, sich zu schützen.

Nach einem Zeckenstich, der häufig unbemerkt bleibt, kann es nach einigen Tagen zur sogenannten Wanderröte kommen, einer rundlichen Rötung, die in der Mitte blasser ist und sich langsam ausbreitet. Auch können Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen und Lymphknotenschwellungen auftreten. Bei bis zu 3 von 100 Betroffenen kann es zur Neuroborreliose mit Befall des Nervensystems kommen. Es treten typischerweise brennende Nervenschmerzen und nicht selten Gesichtslähmungen auf. Bei Kindern kann sich eine Hirnhautentzündung entwickeln. Wer die Wanderröte bei sich entdeckt, sollte zeitnah seinen Hausarzt aufsuchen. Wird eine Borreliose frühzeitig antibiotisch behandelt, heilt sie in der Regel folgenlos aus. Eine Impfung dagegen gibt es nicht.

Vorsorge betreiben

Am wichtigsten sei es jedoch, Zeckenstiche zu vermeiden. Dies ist etwa möglich durch lange Kleidung, die Hosenbeine in die Socken gesteckt. Helle Sachen erleichtern das Erkennen und Entfernen von Zecken. Der Einsatz von Insektensprays schütze ebenfalls. Nach dem Aufenthalt im Freien sollte der Körper sorgfältig nach Zecken abgesucht und diese schnellstmöglich entfernt werden, denn das Infektionsrisiko für Borreliose steige, je länger die Zecke in der Haut stecke. Mit einer Impfung können sich Menschen, die sich viel im Freien aufhalten, gegen die ebenfalls von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) schützen. Sie trete jedoch in der Westerwälder Region derzeit eher selten auf, so Omar.

Zecken richtig entfernen

Zum Entfernen von Zecken sollten diese möglichst nahe an der Einstichstelle, direkt unter dem Kopf gegriffen werden und gerade aus der Haut gezogen werden, ohne sie dabei zu zerquetschen. Dabei sollte der Kopf nicht stecken bleiben. Hierfür eignen sich spezielle Zeckenzangen, -karten sowie Pinzetten. An der Zecke soll weder gedreht, noch sollte sie zuvor mit Cremes oder Öl behandelt werden. Nach der Entfernung sollte die Stelle vorsichtig desinfiziert werden. Wenn kleine Teile der Zecke in der Haut verbleiben, erhöht dies nicht das Infektionsrisiko für Borreliose. red