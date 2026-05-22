Science Slam Höhr-Grenzhausen Wissenschaft im Zeichen der Zeit kommuniziert Birgit Piehler 22.05.2026, 07:00 Uhr

i Referent, oder in diesem Fall "Slammer" Tobias Steffen aus der Forschungsgemeinschaft Feuerfest in Höhr-Grenzhausen mit seinem Beitrag "Odyssee - von Helden und Ofenreisen" Johannes Kehren

Der Campus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz feierte Premiere: In lockerer Atmosphäre wurde das traditionsreiche keramische Winter-Kolloquium, erfolgreich in ein modernes Veranstaltungsformat überführt. Die Veranstaltung fand großen Anklang.

Mit über 90 Gästen feierte der erste Science Slam am Campus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz eine rundum gelungene Premiere. In lockerer Atmosphäre wurde das traditionsreiche keramische Winter-Kolloquium, das den Standort über mehr als fünf Jahrzehnte prägte, erfolgreich in ein modernes Veranstaltungsformat überführt.







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