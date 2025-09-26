Verkehr im Kannenbäckerland Wird Höhr-Grenzhausen noch zur Einöde? 26.09.2025, 20:00 Uhr

i Nur zu wenigen Zeitpunkten in der Woche gibt es an den Zufahren zum Kreisel zwischen Höhr-Grenzhausen, Hillscheid und in Richtung Hilgert noch freie Fahrt. Birgit Piehler

Verkehrsteilnehmer auf ihrem Weg von, in und nach Höhr-Grenzhausen sehen sich derzeit zunehmend Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßensanierungsmaßnahmen ausgesetzt. Stadt- und VG-Verwaltung und Bürger sind verärgert über schlechte Koordination.

Inzwischen sind die Bürger in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen nicht mehr so geduldig, denn die Verkehrssituation rund um die Kannenbäckerstadt scheint sich vorläufig nicht zu bessern: Derzeit sehen sich die Verkehrsteilnehmer kurzfristig weiteren Verkehrsbehinderungen aufgrund einer unangekündigten Straßenausbesserung am sogenannten Sahm-Kreisel und an der viel befahrenen Strecke von und nach Ransbach-Baumbach ausgesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen