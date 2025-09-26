Verkehrsteilnehmer auf ihrem Weg von, in und nach Höhr-Grenzhausen sehen sich derzeit zunehmend Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßensanierungsmaßnahmen ausgesetzt. Stadt- und VG-Verwaltung und Bürger sind verärgert über schlechte Koordination.
Inzwischen sind die Bürger in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen nicht mehr so geduldig, denn die Verkehrssituation rund um die Kannenbäckerstadt scheint sich vorläufig nicht zu bessern: Derzeit sehen sich die Verkehrsteilnehmer kurzfristig weiteren Verkehrsbehinderungen aufgrund einer unangekündigten Straßenausbesserung am sogenannten Sahm-Kreisel und an der viel befahrenen Strecke von und nach Ransbach-Baumbach ausgesetzt.