Täter gesucht Wiederholte Sachbeschädigungen in Nauort Birgit Piehler 10.02.2026, 17:00 Uhr

i Unbekannte haben das Gemeindehaus in Nauort beschmiert, die Polizei ermittelt. Birgit Piehler

In Nauort ist es nicht die erste Sachbeschädigung, die erfolgte: Das Gemeindehaus und das Caritas-Haus im Ort wurden beschmiert. Zudem sind Mülltonnen gesprengt worden. Nach möglichen Tätern wird gesucht.

Mit Farbschmierereien wurde das Nauorter Gemeindehaus der Kirche St. Johannes der Täufer im Zeitraum von Freitag, 6. Februar, bis Sonntag, 8. Februar, beschädigt. Nach Angaben der Polizei besprühten unbekannte Täter die Seitenwand des Gebäudes mit roter und grüner Farbe und hinterließen mehrere beleidigende Schriftzüge sowie Zahlen.







